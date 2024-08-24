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Новости Агрессия России против Украины Война
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Продвижение Сил обороны в районе Суджи продолжается, - ISW

суджа

Силы обороны Украины продолжают продвижение вблизи Суджи на фоне продолжения операции в Курской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, демонстрируют, что украинские силы недавно продвинулись дальше в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы также продвинулись к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Кроме того, российские источники уверяют, что есть противоречивые сообщения о боях к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Саморядово и Козыревка. Как отметили в ISW, в этом районе, вероятно, действуют украинские мобильные группы.

Также читайте: Делать выводы об операции ВСУ в Курской области еще рано, - Кирби

Также некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска снова заняли Спальное и Крупец (оба к юго-востоку от Суджи), хотя ситуация в этом районе остается неясной.

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ отбили украинскую механизированную атаку силами взвода вблизи Александровки (к северо-востоку от Коренево). Один из них утверждал, что 23 августа российские войска снова заняли позиции к западу от Коренево, предполагая, что украинские войска недавно действовали к западу от этого населенного пункта.

В то же время российские источники засвидетельствовали, что 22 и 23 августа боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения в Курской области.

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Автор: 

Курск (1074) ISW (493)


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Як вам кацапи сво?
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24.08.2024 09:05 Ответить
Кацапи вже приишли до тями?
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24.08.2024 09:06 Ответить
та ну - сща їм пуй скаже, що так було потрібно і вони відповідять - "потерпим"
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24.08.2024 09:14 Ответить
Вони ніколи не прийдуть до тями, ми для них завжди будемо винуватим щоб не було
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24.08.2024 09:36 Ответить
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24.08.2024 09:11 Ответить
Якщо Америка вдарить по росіі зі сходу, то це буде доказом того, що Земля кругла! шах вам і мат плосказємєльщікі!
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24.08.2024 09:13 Ответить
Якщо дивитися на карту,то район бойових дій широкий. Суходолівка, а далі Курчатов. Цікаво,а як там аеродром?
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24.08.2024 09:21 Ответить
 
 