Делать выводы об операции ВСУ в Курской области еще рано, - Кирби
Пока еще рано делать выводы об операции ВСУ в Курской области России.
Об этом во время брифинга 23 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Относительно наступления ВСУ в Курской области России Кирби отметил, что США "наблюдают за рисками эскалации с начала этого конфликта". В то же время делать какие-то выводы, по словам Кирби, пока еще рано.
"Россияне перебросили определенные ресурсы в эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям украинцев. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы еще не знаем. Поэтому еще слишком рано говорить о том, может ли то, что происходит в Курске, иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", - сказал представитель Белого дома.
Также Кирби ответил на вопрос, расширили ли США возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по России.
Отвечая, он напомнил, что ранее Белый дом разрешил украинским военнослужащим использовать американское вооружение для ударов по военным целям РФ через границу.
Чиновник также сказал, что США ведут с Украиной переговоры по использованию американского оружия для ударов по территории России. Однако пока что ограничения остаются неизменными.
"Как вы знаете, президент(Джо Байден. - Ред.) разрешил им (украинским военнослужащим. - Ред.) использовать боеприпасы США через границу... Но мы все еще разговариваем с ними. У меня нет политических склонностей так или иначе говорить сегодня, и, конечно, нет новых политических решений, которые были приняты", - заявил Кирби.
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А зараз ти про що говориш?
Так - ВИ - "програли" Ще тоді коли влізли в Україну! Бо думали що вас очікує "весела прогулянка" і "гарячие хахлушки с барщом"
А ВАС зустріли суворі козаки! Вогнем і мечем!
«Колискова».
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
"Приходят сообщения из Курской области, Большесолдатский район, вблизи н.п Козыревка и н.п Саморядово идут жесточайшие бои".
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