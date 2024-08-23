Делать выводы об операции ВСУ в Курской области еще рано, - Кирби

Пока еще рано делать выводы об операции ВСУ в Курской области России.

Об этом во время брифинга 23 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Относительно наступления ВСУ в Курской области России Кирби отметил, что США "наблюдают за рисками эскалации с начала этого конфликта". В то же время делать какие-то выводы, по словам Кирби, пока еще рано.

"Россияне перебросили определенные ресурсы в эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям украинцев. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы еще не знаем. Поэтому еще слишком рано говорить о том, может ли то, что происходит в Курске, иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", - сказал представитель Белого дома.

Также Кирби ответил на вопрос, расширили ли США возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по России.

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Отвечая, он напомнил, что ранее Белый дом разрешил украинским военнослужащим использовать американское вооружение для ударов по военным целям РФ через границу.

Чиновник также сказал, что США ведут с Украиной переговоры по использованию американского оружия для ударов по территории России. Однако пока что ограничения остаются неизменными.

"Как вы знаете, президент(Джо Байден. - Ред.) разрешил им (украинским военнослужащим. - Ред.) использовать боеприпасы США через границу... Но мы все еще разговариваем с ними. У меня нет политических склонностей так или иначе говорить сегодня, и, конечно, нет новых политических решений, которые были приняты", - заявил Кирби.

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