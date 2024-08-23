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Делать выводы об операции ВСУ в Курской области еще рано, - Кирби

Робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області ще зарано, - Кірбі

Пока еще рано делать выводы об операции ВСУ в Курской области России.

Об этом во время брифинга 23 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Относительно наступления ВСУ в Курской области России Кирби отметил, что США "наблюдают за рисками эскалации с начала этого конфликта". В то же время делать какие-то выводы, по словам Кирби, пока еще рано.

"Россияне перебросили определенные ресурсы в эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям украинцев. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы еще не знаем. Поэтому еще слишком рано говорить о том, может ли то, что происходит в Курске, иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", - сказал представитель Белого дома.

Также Кирби ответил на вопрос, расширили ли США возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по России.

Читайте также: Кирби об операции ВСУ в Курской области: Если Путину что-то не нравится, пусть убирается из Украины и прекращает войну

Отвечая, он напомнил, что ранее Белый дом разрешил украинским военнослужащим использовать американское вооружение для ударов по военным целям РФ через границу.

Чиновник также сказал, что США ведут с Украиной переговоры по использованию американского оружия для ударов по территории России. Однако пока что ограничения остаются неизменными.

"Как вы знаете, президент(Джо Байден. - Ред.) разрешил им (украинским военнослужащим. - Ред.) использовать боеприпасы США через границу... Но мы все еще разговариваем с ними. У меня нет политических склонностей так или иначе говорить сегодня, и, конечно, нет новых политических решений, которые были приняты", - заявил Кирби.

Читайте также: Кирби о событиях в Курской области: США поддерживают связь с украинскими коллегами

Автор: 

оружие (10198) США (26409) Кирби Джон (452) ВСУ (6546) Курск (1074)


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Топ комментарии
+8
"Спостерігають за ризиками ескалації...." А не пішли б ви в сраку? Добре що ці всі тупорилі морди типу Кірбі зміняться після виборів в США. Набридли.
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23.08.2024 22:31
+7
Итоги специальной военной операции: "Киев за три дня".))
..
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23.08.2024 23:26
+5
До москвы осталось всего 450 километров.
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23.08.2024 23:53
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Тому ще занадто рано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську

А зараз ти про що говориш?
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23.08.2024 22:29 Ответить
"Спостерігають за ризиками ескалації...." А не пішли б ви в сраку? Добре що ці всі тупорилі морди типу Кірбі зміняться після виборів в США. Набридли.
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23.08.2024 22:31 Ответить
Вірно. Взагалі відмовитись від військової та фінансової допомоги - за оті жалюгідні сотні міліардів терпіти їх знущання. Україна сама переможе.
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24.08.2024 06:17 Ответить
Сцикливі словоблуди , тьху *** !
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23.08.2024 22:32 Ответить
Облудні, лицемірні боягузи!! Повний занепад США!!
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23.08.2024 22:33 Ответить
Повинні вже давно в українських степах, в окопах сидіти американськи військові, а то з заних українців не випускають за кордон - ганьба Америці.
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24.08.2024 06:19 Ответить
І тому дядько Сем підкидає зброю. Щоб потім робити висновки - чи треба дати ще - і що саме
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23.08.2024 22:39 Ответить
ми псковскія?
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23.08.2024 22:52 Ответить
у тебя матрёшки из туеска выпадают.
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23.08.2024 22:53 Ответить
"ВИ"?
Так - ВИ - "програли" Ще тоді коли влізли в Україну! Бо думали що вас очікує "весела прогулянка" і "гарячие хахлушки с барщом"
А ВАС зустріли суворі козаки! Вогнем і мечем!

«Колискова».

Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».

С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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24.08.2024 08:39 Ответить
Оба-на от орка!!!
"Приходят сообщения из Курской области, Большесолдатский район, вблизи н.п Козыревка и н.п Саморядово идут жесточайшие бои".
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23.08.2024 22:50 Ответить
Кирби, а ты спроси у х-ла, може он знает?
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23.08.2024 22:52 Ответить
СКАЖИТЬ КРАЩЕ ЩО ВАМ ТРЕБА ДЛЯ УКРАЇНИ РОБИТИ ЗАВЧАСНО !!??
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23.08.2024 23:20 Ответить
"Сообщают, что идут бои во многих селах по направлению от Суджи к Льгову. В Малой Локне в окружении оказалось до двух рот российских солдат, сотрудников ФСИН и Росгвардии".
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23.08.2024 23:24 Ответить
Итоги специальной военной операции: "Киев за три дня".))
..
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23.08.2024 23:26 Ответить
Занадто рано,очевидно,для укр.споживача новин,мав на увазі.Для себе амери уяснили,що і для чого цей рейд-в них свої служби,відмінні від служби буда-нова.
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23.08.2024 23:26 Ответить
Конечно рано,все только начинается.
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23.08.2024 23:52 Ответить
До москвы осталось всего 450 километров.
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23.08.2024 23:53 Ответить
Какая ракета кроет?
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24.08.2024 00:38 Ответить
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24.08.2024 04:55 Ответить
Так з "зеками" набагато безпечніше воювать - ніж з потомками "махновців!
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24.08.2024 08:44 Ответить
Как бы там ни было, а гитлеровцы в гробах переворачиваются, мол, а разве так можно было на курской дуге. Получается , шо мы и за этих дедов все исправляем.
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24.08.2024 07:30 Ответить
 
 