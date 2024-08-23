Робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області ще зарано, - Кірбі

Наразі ще рано робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області Росії.

Про це під час брифінгу 23 серпня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Щодо наступу ЗСУ в Курській області Росії Кірбі зазначив, що США "спостерігають за ризиками ескалації з початку цього конфлікту". Водночас робити якісь висновки, за словами Кірбі, поки ще зарано.

"Росіяни перекинули певні ресурси в цю територію, щоб спробувати завадити діям українців. Наскільки це буде ефективним, яким буде результат, ми ще не знаємо. Тому ще занадто рано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську, мати потенційний вплив на ескалацію. Але це те, що нас продовжує турбувати", - сказав представник Білого дому.

Також Кірбі відповів на питання, чи розширили США можливість для України використовувати американську зброю для ударів по Росії.

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Відповідаючи, він нагадав, що раніше Білий дім дозволив українським військовослужбовцям використовувати американське озброєння для ударів по військових цілях РФ через кордон.

Посадовець також сказав, що США ведуть з Україною переговори щодо використання американської зброї для ударів по території Росії. Однак поки що обмеження залишаються незмінними.

"Як ви знаєте, президент (Джо Байден, - ред.) дозволив їм (українським військовослужбовцям, - ред.) використовувати боєприпаси США через кордон... Але ми все ще розмовляємо з ними. У мене немає політичних схильностей так чи інакше говорити сьогодні, і, звичайно, немає нових політичних рішень, які були прийняті", - заявив Кірбі.

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