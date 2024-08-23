Робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області ще зарано, - Кірбі
Наразі ще рано робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області Росії.
Про це під час брифінгу 23 серпня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Щодо наступу ЗСУ в Курській області Росії Кірбі зазначив, що США "спостерігають за ризиками ескалації з початку цього конфлікту". Водночас робити якісь висновки, за словами Кірбі, поки ще зарано.
"Росіяни перекинули певні ресурси в цю територію, щоб спробувати завадити діям українців. Наскільки це буде ефективним, яким буде результат, ми ще не знаємо. Тому ще занадто рано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську, мати потенційний вплив на ескалацію. Але це те, що нас продовжує турбувати", - сказав представник Білого дому.
Також Кірбі відповів на питання, чи розширили США можливість для України використовувати американську зброю для ударів по Росії.
Відповідаючи, він нагадав, що раніше Білий дім дозволив українським військовослужбовцям використовувати американське озброєння для ударів по військових цілях РФ через кордон.
Посадовець також сказав, що США ведуть з Україною переговори щодо використання американської зброї для ударів по території Росії. Однак поки що обмеження залишаються незмінними.
"Як ви знаєте, президент (Джо Байден, - ред.) дозволив їм (українським військовослужбовцям, - ред.) використовувати боєприпаси США через кордон... Але ми все ще розмовляємо з ними. У мене немає політичних схильностей так чи інакше говорити сьогодні, і, звичайно, немає нових політичних рішень, які були прийняті", - заявив Кірбі.
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А зараз ти про що говориш?
Так - ВИ - "програли" Ще тоді коли влізли в Україну! Бо думали що вас очікує "весела прогулянка" і "гарячие хахлушки с барщом"
А ВАС зустріли суворі козаки! Вогнем і мечем!
«Колискова».
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
"Приходят сообщения из Курской области, Большесолдатский район, вблизи н.п Козыревка и н.п Саморядово идут жесточайшие бои".
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