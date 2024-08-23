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Новини
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Робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області ще зарано, - Кірбі

Робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області ще зарано, - Кірбі

Наразі ще рано робити висновки про операцію ЗСУ в Курській області Росії.

Про це під час брифінгу 23 серпня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Щодо наступу ЗСУ в Курській області Росії Кірбі зазначив, що США "спостерігають за ризиками ескалації з початку цього конфлікту". Водночас робити якісь висновки, за словами Кірбі, поки ще зарано.

"Росіяни перекинули певні ресурси в цю територію, щоб спробувати завадити діям українців. Наскільки це буде ефективним, яким буде результат, ми ще не знаємо. Тому ще занадто рано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську, мати потенційний вплив на ескалацію. Але це те, що нас продовжує турбувати", - сказав представник Білого дому.

Також Кірбі відповів на питання, чи розширили США можливість для України використовувати американську зброю для ударів по Росії.

Читайте також: Кірбі про операцію ЗСУ в Курській області: Якщо Путіну щось не подобається – нехай забирається з України та припиняє війну

Відповідаючи, він нагадав, що раніше Білий дім дозволив українським військовослужбовцям використовувати американське озброєння для ударів по військових цілях РФ через кордон.

Посадовець також сказав, що США ведуть з Україною переговори щодо використання американської зброї для ударів по території Росії. Однак поки що обмеження залишаються незмінними.

"Як ви знаєте, президент (Джо Байден, - ред.)  дозволив їм (українським військовослужбовцям, - ред.) використовувати боєприпаси США через кордон...  Але ми все ще розмовляємо з ними. У мене немає політичних схильностей так чи інакше говорити сьогодні, і, звичайно, немає нових політичних рішень, які були прийняті", - заявив Кірбі.

Читайте також: Білий дім підтвердив переміщення частини російських військ з позицій в Україні в Курську область

Автор: 

зброя (7435) США (22497) Кірбі Джон (526) ЗСУ (7499) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+8
"Спостерігають за ризиками ескалації...." А не пішли б ви в сраку? Добре що ці всі тупорилі морди типу Кірбі зміняться після виборів в США. Набридли.
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23.08.2024 22:31
+7
Итоги специальной военной операции: "Киев за три дня".))
..
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23.08.2024 23:26
+5
До москвы осталось всего 450 километров.
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23.08.2024 23:53
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Тому ще занадто рано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську

А зараз ти про що говориш?
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23.08.2024 22:29 Відповісти
"Спостерігають за ризиками ескалації...." А не пішли б ви в сраку? Добре що ці всі тупорилі морди типу Кірбі зміняться після виборів в США. Набридли.
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23.08.2024 22:31 Відповісти
Вірно. Взагалі відмовитись від військової та фінансової допомоги - за оті жалюгідні сотні міліардів терпіти їх знущання. Україна сама переможе.
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24.08.2024 06:17 Відповісти
Сцикливі словоблуди , тьху *** !
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23.08.2024 22:32 Відповісти
Облудні, лицемірні боягузи!! Повний занепад США!!
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23.08.2024 22:33 Відповісти
Повинні вже давно в українських степах, в окопах сидіти американськи військові, а то з заних українців не випускають за кордон - ганьба Америці.
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24.08.2024 06:19 Відповісти
І тому дядько Сем підкидає зброю. Щоб потім робити висновки - чи треба дати ще - і що саме
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23.08.2024 22:39 Відповісти
ми псковскія?
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23.08.2024 22:52 Відповісти
у тебя матрёшки из туеска выпадают.
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23.08.2024 22:53 Відповісти
"ВИ"?
Так - ВИ - "програли" Ще тоді коли влізли в Україну! Бо думали що вас очікує "весела прогулянка" і "гарячие хахлушки с барщом"
А ВАС зустріли суворі козаки! Вогнем і мечем!

«Колискова».

Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».

С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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24.08.2024 08:39 Відповісти
Оба-на от орка!!!
"Приходят сообщения из Курской области, Большесолдатский район, вблизи н.п Козыревка и н.п Саморядово идут жесточайшие бои".
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23.08.2024 22:50 Відповісти
Кирби, а ты спроси у х-ла, може он знает?
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23.08.2024 22:52 Відповісти
СКАЖИТЬ КРАЩЕ ЩО ВАМ ТРЕБА ДЛЯ УКРАЇНИ РОБИТИ ЗАВЧАСНО !!??
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23.08.2024 23:20 Відповісти
"Сообщают, что идут бои во многих селах по направлению от Суджи к Льгову. В Малой Локне в окружении оказалось до двух рот российских солдат, сотрудников ФСИН и Росгвардии".
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23.08.2024 23:24 Відповісти
Итоги специальной военной операции: "Киев за три дня".))
..
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23.08.2024 23:26 Відповісти
Занадто рано,очевидно,для укр.споживача новин,мав на увазі.Для себе амери уяснили,що і для чого цей рейд-в них свої служби,відмінні від служби буда-нова.
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23.08.2024 23:26 Відповісти
Конечно рано,все только начинается.
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23.08.2024 23:52 Відповісти
До москвы осталось всего 450 километров.
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23.08.2024 23:53 Відповісти
Какая ракета кроет?
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24.08.2024 00:38 Відповісти
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24.08.2024 04:55 Відповісти
Так з "зеками" набагато безпечніше воювать - ніж з потомками "махновців!
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24.08.2024 08:44 Відповісти
Как бы там ни было, а гитлеровцы в гробах переворачиваются, мол, а разве так можно было на курской дуге. Получается , шо мы и за этих дедов все исправляем.
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24.08.2024 07:30 Відповісти
 
 