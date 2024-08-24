Просування Сил оборони у районі Суджі триває, - ISW

Сили оборони України продовжують просування поблизу Суджі на тлі продовження операції у Курській області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, демонструють, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили також просунулися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) уздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Окрім того, російські джерела запевняють, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка. Як зауважили в ISW, у цьому районі, ймовірно, діють українські мобільні групи.

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Також деякі російські блогери стверджували, що російські війська знову зайняли Спальне та Крупець (обидва на південний схід від Суджі), хоча ситуація в цьому районі залишається незрозумілою.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ відбили українську механізовану атаку силами взвод поблизу Олександрівки (на північний схід від Коренево). Один з них стверджував, що 23 серпня російські війська знову зайняли позиції на захід від Кореневого, припускаючи, що українські війська нещодавно діяли на захід від цього населеного пункту.

Водночас російські джерела засвідчили, що 22 і 23 серпня бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення в Курській області.

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