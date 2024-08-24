Украина вернула из российского плена 115 защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ
24 августа, в День Независимости, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. 115 украинских военных вернулись домой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех", - отметил он.
Глава государства поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд.
"Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", - добавил президент.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными все спасенные из плена — военнослужащие-срочники, в том числе попавшие в неволю еще в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году.
Кого вернули?
Кроме того, удалось освободить девять незаконно осужденных украинских военных, а также моряков, трех пограничников и 82 защитника Мариуполя, из которых полсотни защищали "Азовсталь".
Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину.
Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом.
В Коордштабе отметили, что многие освобожденные украинские военнослужащие испытывают проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения россией норм Международного гуманитарного права в плену. Все они пройдут медицинский осмотр, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат надлежащие выплаты.
Отметим, что этот обмен стал первым с начала наступления украинских военных на территорию Курской области РФ.
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Слава Богу, що живі.
Всі морені голодом,боляче на це дивитись.
З Днем Незалежності Воїни!!!
"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому" Джерело:
Порахуйте скільки з 2014 р. військових і силовиків перейшло на бік РФ.
Де Азов?!
У вас є якась інфа, що серед ціх пів-сотні немає Азовців?
І взагалі нах ті обміни до кінця війни...