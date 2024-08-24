Украина вернула из российского плена 115 защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 августа, в День Независимости, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. 115 украинских военных вернулись домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех", - отметил он.

Глава государства поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд.

"Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", - добавил президент.

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По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными все спасенные из плена — военнослужащие-срочники, в том числе попавшие в неволю еще в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кого вернули?

Кроме того, удалось освободить девять незаконно осужденных украинских военных, а также моряков, трех пограничников и 82 защитника Мариуполя, из которых полсотни защищали "Азовсталь".

Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину.

Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

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В Коордштабе отметили, что многие освобожденные украинские военнослужащие испытывают проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения россией норм Международного гуманитарного права в плену. Все они пройдут медицинский осмотр, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат надлежащие выплаты.

Отметим, что этот обмен стал первым с начала наступления украинских военных на территорию Курской области РФ.



















