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Новости Фото Обмен пленными Война
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Украина вернула из российского плена 115 защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 августа, в День Независимости, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. 115 украинских военных вернулись домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех", - отметил он.

Глава государства поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд.

"Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", - добавил президент.

Также читайте: Сегодня Украина и РФ проведут большой обмен пленными, планируется освободить 115 военных, - Reuters

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными все спасенные из плена — военнослужащие-срочники, в том числе попавшие в неволю еще в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кого вернули?

Кроме того, удалось освободить девять незаконно осужденных украинских военных, а также моряков, трех пограничников и 82 защитника Мариуполя, из которых полсотни защищали "Азовсталь".

Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину.

Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов, - Зеленский

В Коордштабе отметили, что многие освобожденные украинские военнослужащие испытывают проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения россией норм Международного гуманитарного права в плену. Все они пройдут медицинский осмотр, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат надлежащие выплаты.

Отметим, что этот обмен стал первым с начала наступления украинских военных на территорию Курской области РФ.

Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обмен (1374) возврат (214) пленные (2137)


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Топ комментарии
+71
Хлопці, з поверненням!...
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24.08.2024 14:10
+48
Ми були,ми є, ми будемо. Слава Україні!Героям Слава!.
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24.08.2024 14:11
+43
З поверненням!
Слава Богу, що живі.
Всі морені голодом,боляче на це дивитись.
З Днем Незалежності Воїни!!!
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24.08.2024 14:13
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Хлопці, з поверненням!...
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24.08.2024 14:10 Ответить
Слава Господу! 🙏🙏🙏
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24.08.2024 17:50 Ответить
Ми були,ми є, ми будемо. Слава Україні!Героям Слава!.
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24.08.2024 14:11 Ответить
З поверненням!
Слава Богу, що живі.
Всі морені голодом,боляче на це дивитись.
З Днем Незалежності Воїни!!!
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24.08.2024 14:13 Ответить
Представляю их радость. Для них война закончилась. Более того, теперь они могут уехать куда захотят.
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24.08.2024 14:18 Ответить
Повтори їх шлях, гнидо, і теж будеш радіти.
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24.08.2024 15:37 Ответить
🙏🙏🙏🤗
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24.08.2024 17:51 Ответить
Уявляю твою, коли ти ********
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25.08.2024 07:36 Ответить
Путін віддав полонених і до свята? Вангую, що Зе нам щось не договорює, чим насправді заплатив
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24.08.2024 14:18 Ответить
Це що ?! "Вам не вгодиш !"

"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому" Джерело:
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24.08.2024 14:29 Ответить
Чим? мальчиками в трусиках заплатил теми из под Курска ))))
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24.08.2024 14:33 Ответить
до 7 вересня (день визволення Донбасу від німців) клоун здасть Донецьку обл. Це і буде плата
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24.08.2024 15:46 Ответить
Втік до польщі? То й сиди там тихо, не патякай, есперт spierdolony
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25.08.2024 11:57 Ответить
Не зовсім зрозумів. Поясніть, будь ласка
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24.08.2024 14:22 Ответить
Це хто чекає кацапського дрону? - Оборонці Маріуполя і Азовсталі? Бот, що у тебе у головешці, крім московської методички?
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24.08.2024 14:52 Ответить
Ну, є таке. І що поробиш. І нікуди від цього не подінешся...
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24.08.2024 15:13 Ответить
та зебііла взагалі важко зрозуміти... І вродь правильні тези - а все-одно про "баригу"...
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24.08.2024 14:35 Ответить
І таке було, є і мабуть ще буде. Людей багато, чимало і боягузів.

Порахуйте скільки з 2014 р. військових і силовиків перейшло на бік РФ.
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24.08.2024 14:31 Ответить
Не зовсім згоден! Треба перевряти кого дають на обмін! Треба розбиратись в кожному випадку окремо! Не виключено, що можуть нам дати ще й засланих козачків (перевербованих)... Думаю СБУ це знає краще нас і працює з кожним... Не розганяйте зраду! Маю надію, хто свідомо здав позиції буде покараний! Треба робити це показово! Закувалдити не вийде - ми не вони...
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24.08.2024 14:45 Ответить
Це менi нагадуе трiйкi КГБ-був в полонi-на Соловкi....😏😠
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24.08.2024 17:57 Ответить
при чому тут кгб. ось написано в статті - тих хто геороїчно боронили Чонгар. Я чогось про ту героїчну оборону не читав
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25.08.2024 16:00 Ответить
Из того *********** ахмата вернули двух наших, которых в Курсе задержали? Если нет, то нахер было срочников отдавать?
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24.08.2024 14:19 Ответить
Змучені, але не скорені. Героям слава!
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24.08.2024 14:23 Ответить
Найкраща новина за сьогодні!!!❤️
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24.08.2024 14:25 Ответить
а кого з азовців?
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24.08.2024 14:29 Ответить
саме з "Азова" мабуть нікого. А усі інші, що, не комільфо ??
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24.08.2024 14:33 Ответить
Цей символізм насторожує,у піаніста з єрмаком якийсь договір с карліком з крімля
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24.08.2024 14:35 Ответить
Кадирівців скоро міняють!
Де Азов?!
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24.08.2024 14:39 Ответить
"пів сотні боронили "Азовсталь""

У вас є якась інфа, що серед ціх пів-сотні немає Азовців?
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24.08.2024 16:04 Ответить
Чого це Пу такий добрий щоб Зеполеону на день незалежності такі обміни допустити?
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24.08.2024 14:39 Ответить
Поменяли на срочников.Испугался похода мамок на моцкву
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24.08.2024 14:51 Ответить
Та да, ці знамениті мамки, які свергали режими...
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24.08.2024 14:54 Ответить
То буде попезже
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24.08.2024 15:05 Ответить
Там еще наловили много кадыровцев,чекистов и росгвардейцев.
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24.08.2024 17:26 Ответить
Подвійне св'ято в 115 родинах. Вітання.
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24.08.2024 14:43 Ответить
чому Блазень не обмінює азовців?
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24.08.2024 14:45 Ответить
Ну звичайно ж це він вирішує! Чи може кацапи віддавати не хочуть, хоч деколи мізки включайте...
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24.08.2024 17:31 Ответить
З поверненням, рідненькі.
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24.08.2024 14:50 Ответить
худенькие ,больные !!!(((( а мы им возвращаем ОТКОРМЛЕНЫХ бычков ,которые завтра снова на нас попрут !!!((!
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24.08.2024 14:58 Ответить
а їх хтось перевіря, за яких обставин вони попали до полону? є просто зрадники, які перебігли на ту сторону, кинувши на смерть інших військових. Одного разу через обмін пройшов лугандонець, який воював проти нас!
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24.08.2024 15:00 Ответить
Це добре! А що там з ''азовцями''? Де обмін! Якась зараза їх швидко обміняти обіцяла!
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24.08.2024 15:01 Ответить
Читати вмієш? - "вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених українських військових, а також моряків, трьох прикордонників та 82 оборонці Маріуполя, із яких пів сотні боронили "Азовсталь" Джерело:
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24.08.2024 15:08 Ответить
Читати вмію. Багато хто сидів в бункері азовсталі. Але слово азовсталь не є слово азов. І вам його сюди навмисно вписали. Питання просте, де бійці Азову? Чому їх не визволяють? Чому петляють? Український дух їм не потрібен?
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24.08.2024 15:41 Ответить
Ну ти взагалі шось не те верзеш! )(уйловці віддають тих кого скаже )(уйло! Як ми можемо на це вплинути і хто сказав що у тих кого обміняли не було саме Азовців??? А якщо і так, то це від нас незалежить! Нахіба ти зраду розганяєш?
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24.08.2024 16:09 Ответить
"Девять осужденных" - это почти наверняка азовцы. И хорош уже гамно на вентилятор кидать, не все зависит от Украины, в процессе обмена.
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24.08.2024 18:04 Ответить
На цей час з'явилася інформація що жодного азовця. Як я й думав. Ваше дебільне зе , б'є козирними тузами звичайні шістки. Як що воно не дебіл то хто?
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24.08.2024 19:05 Ответить
Пишуть про обмін. Цікаво, кого і скільки віддали ми?
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24.08.2024 15:05 Ответить
115 на 115. Возможно обменялись взятыми в плен в Курской области (у ВСУ там тоже много кого взяли в плен).
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24.08.2024 15:08 Ответить
Слава нашим Героям! Швидкого одужання від полону! Чому не кажуть скільки підарів віддали?
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24.08.2024 15:06 Ответить
115 срочников. И у них лица хмурые. Понимают что опозорились.
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24.08.2024 15:10 Ответить
Думаю судьбинушке этих дятлов не непозавидуешь! На ихнем месте выгоднее было бы в РДК пойти... Сейчас их фсб допросит с пристрастием, а потом вкинут, как штрафников в самую жопу, и кому повезет, снова сдасца... А зараз добре,що наші хлопці повернулись з цієї катівні...
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24.08.2024 15:24 Ответить
З поверненням……🇺🇦🇺🇦
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24.08.2024 15:10 Ответить
Нарешті. Додому.
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24.08.2024 15:14 Ответить
Деталі обміну чому не вказують . Скільки ще залишилось ?
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24.08.2024 15:15 Ответить
а тих, хто гвалтував та страчував українців теж обмінюють? чому жодного разу нема списку кацапів???
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24.08.2024 15:23 Ответить
Якщо оце "хороші новини" про які свистіли з усіх вутюгів, то це ппц. Ще й по савєцьки приурочили до свята, тобто орки отримали шо хотіли.
І взагалі нах ті обміни до кінця війни...
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24.08.2024 15:28 Ответить
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24.08.2024 15:34 Ответить
Хорошо
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24.08.2024 18:58 Ответить
Особенно спасибо ОАЭ. Они с каждого пленного, с каждой стороны, зарабатывают деньги. Арабы...что с них возьмёшь? Они такие.
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24.08.2024 15:40 Ответить
Есть коннкретые факты "заработка"?
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24.08.2024 16:05 Ответить
Нет конечно. Зато есть высер этого кацапа под савецкой беларуской ганчиркой
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24.08.2024 18:09 Ответить
Так что, не надо с ним ими дело иметь? Нехай хлопцы и дальше в плену сидят? Зачем твой этот высер здесь
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24.08.2024 18:07 Ответить
Хорошо тебе жить без мозгов: куда-бы ни шел - всегда вперед получается.
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25.08.2024 21:16 Ответить
Треба було їх знімати на відіо не з прапорами, а роздягнутими до поясу. Як матеріал для міжнародного суду в Гаазі
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24.08.2024 15:42 Ответить
Наші воіни виснажені та худі, але щасливі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Слава Богу , що вже повернулися на рідну землю 👍🏼👍🏼👍🏼
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24.08.2024 15:52 Ответить
у кацапів ***** реально засмучені. їх зараз допитають особісти, добре ********** і пошлють знову під курськ іскупать віну ))
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24.08.2024 17:56 Ответить
де ви побачили кацапів на фото?
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25.08.2024 02:06 Ответить
Кацапські строковики чуттєва тема для кацапів, тому треба вимагати міняти тільки на азовців.
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24.08.2024 18:27 Ответить
Жодного азовця не повернули. Не хоче влада їх бачити.
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24.08.2024 21:20 Ответить
Дмитрий Карпенко классную работу сделал с 7,5 минуты все представляются с каких городов и возраст. В среднем 21 год. Выглядят они гораздо старше.
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25.08.2024 11:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7uhbPY4MoyU
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25.08.2024 11:11 Ответить
Нам кто то расскажет, сколько ВСУ в плену у параши? Или у нас уже нет медиа?
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25.08.2024 16:31 Ответить
 
 