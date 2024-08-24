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Новости Обмен пленными Война
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Сегодня Украина и РФ проведут большой обмен пленными, планируется освободить 115 военных, - Reuters

Україна та РФ готують обмін полоненими 24 серпня

В субботу, 24 августа, Украина и Россия проведут обмен 115 пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил Reuters официальный представитель Эмирата, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это будет первый подобный обмен пленными между странами после того, как украинские военные начали наступление на территорию России 6 августа.

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Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных.

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обмен (1367) россия (95365) Украина (44914) пленные (2127)


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Топ комментарии
+5
Азов повертати будуть ? А кадирок теж мінятимуть ?
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24.08.2024 13:59
+4
Та шо там Емірати ?! Все завдяки зермакам.
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24.08.2024 13:50
+4
И причем тут абские емираты? Хрен бы они провели обмен если бы ЗСУ не набрали на курщине рашистов в плен.
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24.08.2024 14:03
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Та шо там Емірати ?! Все завдяки зермакам.
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24.08.2024 13:50 Ответить
Азов повертати будуть ? А кадирок теж мінятимуть ?
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24.08.2024 13:59 Ответить
Азову там 2000 чоловік. Оце "повертання" просто знущання. Орки очевидно міняють тільки тих у кого "хороша поведінка".
Ще й до свята приурочили...
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24.08.2024 15:44 Ответить
За овцейобів вони вітдадуть і азовцев .
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24.08.2024 14:02 Ответить
И причем тут абские емираты? Хрен бы они провели обмен если бы ЗСУ не набрали на курщине рашистов в плен.
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24.08.2024 14:03 Ответить
Шо ти ***** за чэпуху несеш? Краще промовчи лишній раз.
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24.08.2024 14:59 Ответить
кадыровцев отдадут наверное за таксистов из донецка.
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24.08.2024 14:31 Ответить
З поверненням……
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24.08.2024 15:09 Ответить
 
 