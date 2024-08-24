3 865 10
Сегодня Украина и РФ проведут большой обмен пленными, планируется освободить 115 военных, - Reuters
В субботу, 24 августа, Украина и Россия проведут обмен 115 пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщил Reuters официальный представитель Эмирата, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это будет первый подобный обмен пленными между странами после того, как украинские военные начали наступление на территорию России 6 августа.
Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных.
Топ комментарии
+5 Анатолий Урбан
показать весь комментарий24.08.2024 13:59
+4 Hulio
показать весь комментарий24.08.2024 13:50
+4 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий24.08.2024 14:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще й до свята приурочили...