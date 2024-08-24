Сегодня Украина и РФ проведут большой обмен пленными, планируется освободить 115 военных, - Reuters

В субботу, 24 августа, Украина и Россия проведут обмен 115 пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил Reuters официальный представитель Эмирата, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это будет первый подобный обмен пленными между странами после того, как украинские военные начали наступление на территорию России 6 августа.

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Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных.