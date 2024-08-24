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Сьогодні Україна та РФ проведуть великий обмін полоненими, планується звільнити 115 військових, - Reuters
У суботу, 24 серпня, Україна та Росія проведуть обмін 115 полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.
Про це повідомив Reuters офіційний представник Емірату, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це буде перший подібний обмін полоненими між країнами після того, як українські військові почали наступ на територію Росії 6 серпня.
Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених.
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