УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6325 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими Війна
3 865 10

Сьогодні Україна та РФ проведуть великий обмін полоненими, планується звільнити 115 військових, - Reuters

Україна та РФ готують обмін полоненими 24 серпня

У суботу, 24 серпня, Україна та Росія проведуть обмін 115 полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомив Reuters офіційний представник Емірату, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це буде перший подібний обмін полоненими між країнами після того, як українські військові почали наступ на територію Росії 6 серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець про обмін полоненими: Відбуваються консультації за допомогою партнерів

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених.

Автор: 

обмін (1149) росія (64926) Україна (5862) полонені (2251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Азов повертати будуть ? А кадирок теж мінятимуть ?
показати весь коментар
24.08.2024 13:59
+4
Та шо там Емірати ?! Все завдяки зермакам.
показати весь коментар
24.08.2024 13:50
+4
И причем тут абские емираты? Хрен бы они провели обмен если бы ЗСУ не набрали на курщине рашистов в плен.
показати весь коментар
24.08.2024 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та шо там Емірати ?! Все завдяки зермакам.
показати весь коментар
24.08.2024 13:50 Відповісти
Азов повертати будуть ? А кадирок теж мінятимуть ?
показати весь коментар
24.08.2024 13:59 Відповісти
Азову там 2000 чоловік. Оце "повертання" просто знущання. Орки очевидно міняють тільки тих у кого "хороша поведінка".
Ще й до свята приурочили...
показати весь коментар
24.08.2024 15:44 Відповісти
За овцейобів вони вітдадуть і азовцев .
показати весь коментар
24.08.2024 14:02 Відповісти
И причем тут абские емираты? Хрен бы они провели обмен если бы ЗСУ не набрали на курщине рашистов в плен.
показати весь коментар
24.08.2024 14:03 Відповісти
Шо ти ***** за чэпуху несеш? Краще промовчи лишній раз.
показати весь коментар
24.08.2024 14:59 Відповісти
кадыровцев отдадут наверное за таксистов из донецка.
показати весь коментар
24.08.2024 14:31 Відповісти
З поверненням……
показати весь коментар
24.08.2024 15:09 Відповісти
 
 