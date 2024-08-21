Лубінець про обмін полоненими: Відбуваються консультації за допомогою партнерів

Україна за допомогою партнерів веде консультації щодо повернення своїх громадян із російського полону.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під спільного преспідходу з міністром міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном та головою ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Лубінець наголосив, що Україна завжди виступала й продовжує виступати з ініціативами, які можуть повернути українських громадян з російського полону додому.

На запитання, чи планується черговий обмін військовополоненими з РФ, Лубінець відповів:

"Публічно я заявляв, що так, після початку військової операції на території Курської області була проявлена ініціатива з російського боку. Поки це все, що я можу сказати вам. Коли прийде час і фізично громадяни України з російського полону будуть повернуті - ви про це точно дізнаєтеся".

Він додав, що Україна за допомогою партнерів робить все можливе для повернення своїх громадян додому. Це питання постійно обговорюється під час робочих зустрічей.

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Водночас омбудсмен не став відповідати, чи вдалося досягти домовленості про обмін із російським омбудсменом, пославшись на чутливість процесу.

"Поки, станом на зараз процес триває. Він тривав до цього, триває і після початку курської операції. Це не перемовини, це консультації за допомогою наших партнерів вони відбуваються", - наголосив уповновжений з прав людини.

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