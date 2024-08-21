Лубинец об обмене пленными: Проходят консультации с помощью партнеров

Украина с помощью партнеров ведет консультации по возвращению своих граждан из российского плена.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время совместного пресс-подхода с министром международного развития Канады Ахмедом Хуссеном и главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Лубинец подчеркнул, что Украина всегда выступала и продолжает выступать с инициативами, которые могут вернуть украинских граждан из российского плена домой.

На вопрос, планируется ли очередной обмен военнопленными с РФ, Лубинец ответил:

"Публично я заявлял, что да, после начала военной операции на территории Курской области была проявлена инициатива с российской стороны. Пока это все, что я могу сказать вам. Когда придет время и физически граждане Украины из российского плена будут возвращены - вы об этом точно узнаете".

Он добавил, что Украина с помощью партнеров делает все возможное для возвращения своих граждан домой. Этот вопрос постоянно обсуждается во время рабочих встреч.

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В то же время омбудсмен не стал отвечать, удалось ли достичь договоренности об обмене с российским омбудсменом, сославшись на чувствительность процесса.

"Пока, по состоянию на сейчас процесс продолжается. Он продолжался до этого, продолжается и после начала курской операции. Это не переговоры, это консультации с помощью наших партнеров они происходят", - подчеркнул уполномоченный по правам человека.

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