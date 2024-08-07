Руководитель мониторинговой миссии ООН Белль об обращении с украинскими пленными в РФ: Хуже всего, что я видела, 95% подверглись пыткам

То как Россия относится к украинским пленным руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль назвала "худшим", что она видела за 20 лет своей карьеры. Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в РФ.

Об этом Белл рассказала в эфире нидерландского телеканала Nederlandse Omroep Stichting (NOS), информирует Цензор.НЕТ.

"Они подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими палками и прутьями, жестоко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки являются широко распространенными и структурными. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением", - рассказала представительница ООН.

Она отметила, что информацию об украинских военнопленных, когда они не имеют к ним доступа, собирают во время разговоров после их возвращения на Родину.

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Также руководитель Мониторинговой миссии ООН рассказала, что они имеют полный доступ к российским пленным в Украине и могут общаться с ними. Условия содержания российских пленных в Украине, по словам Белль, соответствуют международному гуманитарному праву.

"Обращение с пленными в Украине и России полностью отличается. Украинские условия содержания соответствуют международному гуманитарному праву", - добавила руководитель Мониторинговой миссии.

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