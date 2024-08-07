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Руководитель мониторинговой миссии ООН Белль об обращении с украинскими пленными в РФ: Хуже всего, что я видела, 95% подверглись пыткам

Керівниця моніторингової місії ООН Белл про поводження з українськими полоненими у РФ: Найгірше, що я бачила, 95% зазнали тортур

То как Россия относится к украинским пленным руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль назвала "худшим", что она видела за 20 лет своей карьеры. Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в РФ.

Об этом Белл рассказала в эфире нидерландского телеканала Nederlandse Omroep Stichting (NOS), информирует Цензор.НЕТ.

"Они подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими палками и прутьями, жестоко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки являются широко распространенными и структурными. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением", - рассказала представительница ООН.

Она отметила, что информацию об украинских военнопленных, когда они не имеют к ним доступа, собирают во время разговоров после их возвращения на Родину.

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Также руководитель Мониторинговой миссии ООН рассказала, что они имеют полный доступ к российским пленным в Украине и могут общаться с ними. Условия содержания российских пленных в Украине, по словам Белль, соответствуют международному гуманитарному праву.

"Обращение с пленными в Украине и России полностью отличается. Украинские условия содержания соответствуют международному гуманитарному праву", - добавила руководитель Мониторинговой миссии.

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Автор: 

ООН (4159) плен (2594) россия (95372) пленные (2127)


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Топ комментарии
+10
Пані "Капітанка Очевидність"?
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07.08.2024 17:01
+9
Та всього одинадцятий рік пішов. Розгледіли...
Страшно уявити, про що вони "дізнаються" ще років через десять.
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07.08.2024 17:14
+7
І при цьому країну-терориста тримають у ''різних оонах''. Подвійні стандарти, ні?
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07.08.2024 17:37
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Пані "Капітанка Очевидність"?
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07.08.2024 17:01 Ответить
Та всього одинадцятий рік пішов. Розгледіли...
Страшно уявити, про що вони "дізнаються" ще років через десять.
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07.08.2024 17:14 Ответить
нічого поганого про неї сказати не можна - вона хоча б каже правду. Інші оонівці ще і самі роблять тортури чи терористи
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07.08.2024 17:19 Ответить
А вона в інтерв'ю повинна була це приховувати? Чи брехати, що цього не було? Так, по-твоєму?
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07.08.2024 17:33 Ответить
Гонитва за перший коментар часто призводить до пердежа у калюжу. Швиденько щось ляпнути не читаючи статтю - щоби що?

"Про це Белл https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2531435-vanavond-op-tv-martelingen-oekraiense-militairen-ophef-olympische-sporter-onrust-venezuela розповіла в ефірі нідерландського телеканалу Nederlandse ****** Stichting (NOS)"

"Також керівниця Моніторингової місії розповіла, що вони мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними. Умови утримання російських полонених в Україні, за словами Белль, відповідають міжнародному гуманітарному праву."

"Поводження з полоненими в Україні та Росії цілковито відмінне. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", - додала керівниця Моніторингової місії.
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07.08.2024 17:37 Ответить
рф повинна за все заплатити, падлюки московські..

час розплати вже настав..
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07.08.2024 17:14 Ответить
Радбез ООН в цей час соплі жує.
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07.08.2024 17:23 Ответить
Так там сидить держава, яка і завдає цих знущань та тортур. Що тут ще скажеш
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07.08.2024 17:38 Ответить
Тому і шмрклі жує замість того щоб підсрачниками викинути всяких нєбензь з *******... Яка там по рахунку Абєспакоєність намічаєтся, чи вже і їм набридло?
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07.08.2024 18:15 Ответить
з правом вето
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08.08.2024 01:27 Ответить
Покажіть їй чисельні відео як вони наших рострілюють, розчленовують
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07.08.2024 17:25 Ответить
Відео "не канає". Тільки особиста присутність представника моніторингової місії ООН. І то не факт, що буде якесь рішення - росія з кєтаєм заблокують.
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07.08.2024 18:34 Ответить
І при цьому країну-терориста тримають у ''різних оонах''. Подвійні стандарти, ні?
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07.08.2024 17:37 Ответить
Де українці, а де росйські нафтодолари. Ви може то й не розмежовуєте, а вони дуже гарно рахувати вміють.
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07.08.2024 18:47 Ответить
оон, найогидніша, найпрогнивша міжнародна організація на планеті.

але, мабуть, вона потрібна сша. саме демократам. бо недорозвинений трамп, щось там, булькав про вихід.
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07.08.2024 17:39 Ответить
Чого ж ця Белл мовчить в ООН? Як їм сидиться з терористами в одній залі?
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07.08.2024 17:41 Ответить
Эти курвы из ООН зря получают свою зарплату.
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07.08.2024 19:19 Ответить
Меня на фильтрации жёстко избили и обворовали, это считается?
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07.08.2024 23:12 Ответить
 
 