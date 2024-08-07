Руководитель мониторинговой миссии ООН Белль об обращении с украинскими пленными в РФ: Хуже всего, что я видела, 95% подверглись пыткам
То как Россия относится к украинским пленным руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль назвала "худшим", что она видела за 20 лет своей карьеры. Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в РФ.
Об этом Белл рассказала в эфире нидерландского телеканала Nederlandse Omroep Stichting (NOS), информирует Цензор.НЕТ.
"Они подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими палками и прутьями, жестоко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки являются широко распространенными и структурными. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением", - рассказала представительница ООН.
Она отметила, что информацию об украинских военнопленных, когда они не имеют к ним доступа, собирают во время разговоров после их возвращения на Родину.
Также руководитель Мониторинговой миссии ООН рассказала, что они имеют полный доступ к российским пленным в Украине и могут общаться с ними. Условия содержания российских пленных в Украине, по словам Белль, соответствуют международному гуманитарному праву.
"Обращение с пленными в Украине и России полностью отличается. Украинские условия содержания соответствуют международному гуманитарному праву", - добавила руководитель Мониторинговой миссии.
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Страшно уявити, про що вони "дізнаються" ще років через десять.
"Про це Белл https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2531435-vanavond-op-tv-martelingen-oekraiense-militairen-ophef-olympische-sporter-onrust-venezuela розповіла в ефірі нідерландського телеканалу Nederlandse ****** Stichting (NOS)"
"Також керівниця Моніторингової місії розповіла, що вони мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними. Умови утримання російських полонених в Україні, за словами Белль, відповідають міжнародному гуманітарному праву."
"Поводження з полоненими в Україні та Росії цілковито відмінне. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", - додала керівниця Моніторингової місії.
час розплати вже настав..
але, мабуть, вона потрібна сша. саме демократам. бо недорозвинений трамп, щось там, булькав про вихід.