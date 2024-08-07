Керівниця моніторингової місії ООН Белль про поводження з українськими полоненими у РФ: Найгірше, що я бачила, 95% зазнали тортур

Те як Росія ставиться до українських полонених керівниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль назвала "найгіршим", що вона бачила за 20 років своєї кар'єри. Понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в РФ.

Про це Белл розповіла в ефірі нідерландського телеканалу Nederlandse Omroep Stichting (NOS), інформує Цензор.НЕТ.

"Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є дуже поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", - розповіла представниця ООН.

Вона зазначила, що інформацію щодо українських військовополонених, коли вони не мають до них доступу, збирають під час розмов після їхнього повернення на Батьківщину.

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Також керівниця Моніторингової місії ООН розповіла, що вони мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними. Умови утримання російських полонених в Україні, за словами Белль, відповідають міжнародному гуманітарному праву.

"Поводження з полоненими в Україні та Росії цілковито відмінне. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", - додала керівниця Моніторингової місії.

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