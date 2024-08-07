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Новини
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Керівниця моніторингової місії ООН Белль про поводження з українськими полоненими у РФ: Найгірше, що я бачила, 95% зазнали тортур

Керівниця моніторингової місії ООН Белл про поводження з українськими полоненими у РФ: Найгірше, що я бачила, 95% зазнали тортур

Те як Росія ставиться до українських полонених керівниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль назвала "найгіршим", що вона бачила за 20 років своєї кар'єри. Понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в РФ.

Про це Белл розповіла в ефірі нідерландського телеканалу Nederlandse Omroep Stichting (NOS), інформує Цензор.НЕТ.

"Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є дуже поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", - розповіла представниця ООН.

Вона зазначила, що інформацію щодо українських військовополонених, коли вони не мають до них доступу, збирають під час розмов після їхнього повернення на Батьківщину.

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Також керівниця Моніторингової місії ООН розповіла, що вони мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними. Умови утримання російських полонених в Україні, за словами Белль, відповідають міжнародному гуманітарному праву.

"Поводження з полоненими в Україні та Росії цілковито відмінне. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", - додала керівниця Моніторингової місії.

Читайте також: РФ під час обмінів повертає тіла без внутрішніх органів, що може свідчити про чорний ринок трансплантології у Росії, - рідні військовополонених

Автор: 

ООН (3346) полон (1557) росія (65098) полонені (2260)


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Топ коментарі
+10
Пані "Капітанка Очевидність"?
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07.08.2024 17:01
+9
Та всього одинадцятий рік пішов. Розгледіли...
Страшно уявити, про що вони "дізнаються" ще років через десять.
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07.08.2024 17:14
+7
І при цьому країну-терориста тримають у ''різних оонах''. Подвійні стандарти, ні?
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07.08.2024 17:37
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Пані "Капітанка Очевидність"?
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07.08.2024 17:01 Відповісти
Та всього одинадцятий рік пішов. Розгледіли...
Страшно уявити, про що вони "дізнаються" ще років через десять.
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07.08.2024 17:14 Відповісти
нічого поганого про неї сказати не можна - вона хоча б каже правду. Інші оонівці ще і самі роблять тортури чи терористи
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07.08.2024 17:19 Відповісти
А вона в інтерв'ю повинна була це приховувати? Чи брехати, що цього не було? Так, по-твоєму?
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07.08.2024 17:33 Відповісти
Гонитва за перший коментар часто призводить до пердежа у калюжу. Швиденько щось ляпнути не читаючи статтю - щоби що?

"Про це Белл https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2531435-vanavond-op-tv-martelingen-oekraiense-militairen-ophef-olympische-sporter-onrust-venezuela розповіла в ефірі нідерландського телеканалу Nederlandse ****** Stichting (NOS)"

"Також керівниця Моніторингової місії розповіла, що вони мають повний доступ до російських полонених в Україні й можуть спілкуватися з ними. Умови утримання російських полонених в Україні, за словами Белль, відповідають міжнародному гуманітарному праву."

"Поводження з полоненими в Україні та Росії цілковито відмінне. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", - додала керівниця Моніторингової місії.
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07.08.2024 17:37 Відповісти
рф повинна за все заплатити, падлюки московські..

час розплати вже настав..
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07.08.2024 17:14 Відповісти
Радбез ООН в цей час соплі жує.
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07.08.2024 17:23 Відповісти
Так там сидить держава, яка і завдає цих знущань та тортур. Що тут ще скажеш
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07.08.2024 17:38 Відповісти
Тому і шмрклі жує замість того щоб підсрачниками викинути всяких нєбензь з *******... Яка там по рахунку Абєспакоєність намічаєтся, чи вже і їм набридло?
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07.08.2024 18:15 Відповісти
з правом вето
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08.08.2024 01:27 Відповісти
Покажіть їй чисельні відео як вони наших рострілюють, розчленовують
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07.08.2024 17:25 Відповісти
Відео "не канає". Тільки особиста присутність представника моніторингової місії ООН. І то не факт, що буде якесь рішення - росія з кєтаєм заблокують.
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07.08.2024 18:34 Відповісти
І при цьому країну-терориста тримають у ''різних оонах''. Подвійні стандарти, ні?
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07.08.2024 17:37 Відповісти
Де українці, а де росйські нафтодолари. Ви може то й не розмежовуєте, а вони дуже гарно рахувати вміють.
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07.08.2024 18:47 Відповісти
оон, найогидніша, найпрогнивша міжнародна організація на планеті.

але, мабуть, вона потрібна сша. саме демократам. бо недорозвинений трамп, щось там, булькав про вихід.
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07.08.2024 17:39 Відповісти
Чого ж ця Белл мовчить в ООН? Як їм сидиться з терористами в одній залі?
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07.08.2024 17:41 Відповісти
Эти курвы из ООН зря получают свою зарплату.
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07.08.2024 19:19 Відповісти
Меня на фильтрации жёстко избили и обворовали, это считается?
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07.08.2024 23:12 Відповісти
 
 