Понад 100 українських полонених стратили у російських в’язницях, - Офіс генпрокурора

Під час здачі в полон російські окупанти вбили 62 українських військових. За цим фактом правоохоронці наразі розслідують 28 кримінальних справ.

Про це керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом більш як 110 полонених воїнів ЗСУ були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи. Ідеться, зокрема, і про "Оленівку".

Бєлоусов зауважив, що катування українських полонених у російських місцях несвободи стає системним і свідчить, що це невіддільний складник політики Росії.

Міжнародний кримінальний суд спільно з українськими слідчими розслідує ці випадки.

"У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи (причетні до катувань - ред.) потраплять у наші руки", - додав Бєлоусов.

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