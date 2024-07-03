Понад 100 українських полонених стратили у російських в’язницях, - Офіс генпрокурора
Під час здачі в полон російські окупанти вбили 62 українських військових. За цим фактом правоохоронці наразі розслідують 28 кримінальних справ.
Про це керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загалом більш як 110 полонених воїнів ЗСУ були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи. Ідеться, зокрема, і про "Оленівку".
Бєлоусов зауважив, що катування українських полонених у російських місцях несвободи стає системним і свідчить, що це невіддільний складник політики Росії.
Міжнародний кримінальний суд спільно з українськими слідчими розслідує ці випадки.
"У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи (причетні до катувань - ред.) потраплять у наші руки", - додав Бєлоусов.
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