МКС залучений до розслідування катувань ворогом українських полонених, - Офіс генпрокурора

Міжнародний кримінальний суд залучений до розслідування катування українських військовополонених і цивільних, яких утримували на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Про це керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Із того, що я можу зараз сказати, це один з напрямків нашої співпраці. Першим був напрямок депортації українських дітей. І МКС продовжує розслідувати цю справу. Другим напрямком були атаки на енергетичну інфраструктуру. І ще один напрямок, який буде набирати обертів, - це катування і жорстоке поводження в місцях несвободи. Ми працюємо з МКС, тому, сподіваюся, будуть результати. Не знаю, коли саме вони будуть, але це точно в фокусі уваги МКС", - сказав він.

За словами Бєлоусова, МКС зацікавився цим напрямком, оскільки катування в місцях несвободи стає системним і свідчить про відповідну політику Росії.

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Він також ствердно відповів на запитання, чи означає це, що невдовзі МКС видасть ордери на арешт особам, які у РФ відповідають за установи виконання покарань.

"Так, можна припустити", - зазначив Бєлоусов.

Він також розповів, що у справах катувань військовополонених і цивільних українське слідство буде розмежовуватися по суб’єктах, які залучені до організації цієї системи у Росії.

"МКС візьме собі найвище керівництво, а ми візьмемо трохи нижче і далі. Ми не будемо зосереджуватися лише на виконавцях. Це буде і вище військово-політичне керівництво. Очільники установ, керівники управлінь, які координують цю діяльність, ФСБ або Федеральна служба виконання покарань і вище - вони у полі нашого зору", - сказав керівник Департаменту війни ОГП.

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Раніше моніторингова місія ООН заявляла, що усі опитані після визволення із полону РФ розповіли про катування.