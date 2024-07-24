РФ під час обмінів повертає тіла без внутрішніх органів, що може свідчити про чорний ринок трансплантології у Росії, - рідні військовополонених
Російська сторона під час обміну тілами військових повертає їх без внутрішніх органів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на зустрічі в Анкарі представників родин військовополонених із послом Василем Боднаром заявили рідні військовополонених.
"На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин", - розповіла дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.
Вона звернулася до президента Туреччини Ердогана із проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених.
"І також хотіла би попросити виступити Туреччину як країну-покровительку у вирішенні всіх гуманітарних питань, пов'язаних з обміном військовополонених", - сказала жінка.
"Насправді розказують дуже страшні речі, переживають за своїх чоловіків, синів. І це реальний біль, який нас стимулює до того, щоб швидше працювати і стимулювати наших міжнародних партнерів вживати певний дій. Одна із основних вимог – це створити міжнародну медичну комісію, яка би досліджувала стан перебування наших військовополонених і допомагала їм боротися з проблемами зі здоров'ям… І це один з меседжів, який був донесений до турецької сторони", - сказав посол Боднар.
Дипломат сподівається, що Туреччина, зокрема в ролі держави-покровительки, активно долучиться до допомоги членам родин військовополонених з тим, щоб зібрати інформацію про їхніх рідних і домогтися обмінів.
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а, тим часом, лубинець.....
жує козюльку з носа.
час відпусток. всі на кариби.
приймайте тіла в присутності міжнародних слідчих і документуйте - це перше
а далі вже по Гаазі....
ніяк, не може домовитися про притулок, після втечі з україни.
Видаляють внутрішні органи у наших спецом, щоби приховати докази катувань та нелюдського поводження, зокрема із застосування отруйних і небезпечних хімічних сильнодіючих речовин, електроструму
- сциться сказати усе про ***** та його людожерів на увесь Світ (Порох би збирав те, хоч і імпотентне, ООН через день з усих приводів)?..
- чи Найвеличнівшивому й досі насрати - чи то "перший його" загиблий через нього, "під особистим контролем", Герой Журавель чи десятки тисяч інших "його" воїнів?..
дебіли вибрали лайно - отримали біду...
РУСНЯ РОБИТЬ ВСІ ДІЇ У ЯКИХ ЗВИНУВАЧУЄ УКРАЇНУ (ніби Україна їх "БУДЕ робити"):
- створення фільтраційних таборів (концтабори)
- катування і вилучення органів у військовополонених
- геноцид українців і заборона мови
- використання хімічної і фосфорної зброї
- іт.д.
Список можна писати дуже довго - всі ці злочини вони анонсують - а потім самі роблять.