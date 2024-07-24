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Новини Війна
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РФ під час обмінів повертає тіла без внутрішніх органів, що може свідчити про чорний ринок трансплантології у Росії, - рідні військовополонених

РФ повертає тіла без внутрішніх органів

Російська сторона під час обміну тілами військових повертає їх без внутрішніх органів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на зустрічі в Анкарі представників родин військовополонених із послом Василем Боднаром заявили рідні військовополонених.

"На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин", - розповіла дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.

Вона звернулася до президента Туреччини Ердогана із проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених.

Також читайте: Офіси омбудсменів України та РФ здійснили відвідування вже 1 100 військовополонених, - Лубінець

"І також хотіла би попросити виступити Туреччину як країну-покровительку у вирішенні всіх гуманітарних питань, пов'язаних з обміном військовополонених", - сказала жінка.

"Насправді розказують дуже страшні речі, переживають за своїх чоловіків, синів. І це реальний біль, який нас стимулює до того, щоб швидше працювати і стимулювати наших міжнародних партнерів вживати певний дій. Одна із основних вимог – це створити міжнародну медичну комісію, яка би досліджувала стан перебування наших військовополонених і допомагала їм боротися з проблемами зі здоров'ям… І це один з меседжів, який був донесений до турецької сторони", - сказав посол Боднар.

Дипломат сподівається, що Туреччина, зокрема в ролі держави-покровительки, активно долучиться до допомоги членам родин військовополонених з тим, щоб зібрати інформацію про їхніх рідних і домогтися обмінів.

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Автор: 

військовополонені (911) полон (1549) Туреччина (3492)


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Топ коментарі
+17
Суки. Своє пропите бидло для цього не підходить. Кончена нація.
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24.07.2024 10:27
+11
рідні військовополонених

а, тим часом, лубинець.....
жує козюльку з носа.
час відпусток. всі на кариби.
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24.07.2024 10:24
+10
кацапи - пі@ари!
Видаляють внутрішні органи у наших спецом, щоби приховати докази катувань та нелюдського поводження, зокрема із застосування отруйних і небезпечних хімічних сильнодіючих речовин, електроструму
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24.07.2024 10:28
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рідні військовополонених

а, тим часом, лубинець.....
жує козюльку з носа.
час відпусток. всі на кариби.
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24.07.2024 10:24 Відповісти
тут справа вже не Лубянця, а самого ЗЄлєнського !!!!

приймайте тіла в присутності міжнародних слідчих і документуйте - це перше
а далі вже по Гаазі....
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24.07.2024 11:04 Відповісти
прострочений зе!гундос не вилазить з поїдок, в пошуках миру та гарантій.
ніяк, не може домовитися про притулок, після втечі з україни.
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24.07.2024 11:13 Відповісти
Суки. Своє пропите бидло для цього не підходить. Кончена нація.
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24.07.2024 10:27 Відповісти
Рашисти- це браковані сперматозоїди.
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24.07.2024 10:28 Відповісти
кацапи - пі@ари!
Видаляють внутрішні органи у наших спецом, щоби приховати докази катувань та нелюдського поводження, зокрема із застосування отруйних і небезпечних хімічних сильнодіючих речовин, електроструму
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24.07.2024 10:28 Відповісти
Даа... Не все так адназначна.
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24.07.2024 10:37 Відповісти
Хтось здивований?
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24.07.2024 10:44 Відповісти
тому світу похер що з нами відбувається,той світ і організував цю війну своїм цинічним відношенням до українців як до людей третього сорту!!!і з кацапами ніхто нічого не робитиме бо вони партнери!!!одна надія що почнуть жерти самі себе!!
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24.07.2024 10:47 Відповісти
...а шо ж Верховне говнокомандувач, той шо нЄ лох?
- сциться сказати усе про ***** та його людожерів на увесь Світ (Порох би збирав те, хоч і імпотентне, ООН через день з усих приводів)?..
- чи Найвеличнівшивому й досі насрати - чи то "перший його" загиблий через нього, "під особистим контролем", Герой Журавель чи десятки тисяч інших "його" воїнів?..
дебіли вибрали лайно - отримали біду...
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24.07.2024 11:03 Відповісти
а чого про це ми не чуємо в гундосних відео найвеличнішого...не бажае расчелавечивать оманських партнерів
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24.07.2024 11:07 Відповісти
Це ПІДТВЕРЖУЄ уже доказаний факт -
РУСНЯ РОБИТЬ ВСІ ДІЇ У ЯКИХ ЗВИНУВАЧУЄ УКРАЇНУ (ніби Україна їх "БУДЕ робити"):

- створення фільтраційних таборів (концтабори)
- катування і вилучення органів у військовополонених
- геноцид українців і заборона мови
- використання хімічної і фосфорної зброї
- іт.д.
Список можна писати дуже довго - всі ці злочини вони анонсують - а потім самі роблять.
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24.07.2024 12:25 Відповісти
наш омбудсмен вміє тільки зелений прутень смоктати і лизати дупу єрмака
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24.07.2024 14:39 Відповісти
Іроди!! Ви прокляті на віки!!!
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03.08.2024 23:28 Відповісти
 
 