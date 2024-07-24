РФ під час обмінів повертає тіла без внутрішніх органів, що може свідчити про чорний ринок трансплантології у Росії, - рідні військовополонених

Російська сторона під час обміну тілами військових повертає їх без внутрішніх органів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на зустрічі в Анкарі представників родин військовополонених із послом Василем Боднаром заявили рідні військовополонених.

"На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин", - розповіла дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.

Вона звернулася до президента Туреччини Ердогана із проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених.

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"І також хотіла би попросити виступити Туреччину як країну-покровительку у вирішенні всіх гуманітарних питань, пов'язаних з обміном військовополонених", - сказала жінка.

"Насправді розказують дуже страшні речі, переживають за своїх чоловіків, синів. І це реальний біль, який нас стимулює до того, щоб швидше працювати і стимулювати наших міжнародних партнерів вживати певний дій. Одна із основних вимог – це створити міжнародну медичну комісію, яка би досліджувала стан перебування наших військовополонених і допомагала їм боротися з проблемами зі здоров'ям… І це один з меседжів, який був донесений до турецької сторони", - сказав посол Боднар.

Дипломат сподівається, що Туреччина, зокрема в ролі держави-покровительки, активно долучиться до допомоги членам родин військовополонених з тим, щоб зібрати інформацію про їхніх рідних і домогтися обмінів.

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