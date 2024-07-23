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Росія ігнорує запити Туреччини про відвідини українських військовополонених, - омбудсмен Малкоч

РФ ігнорує звернення Туреччини щодо відвідин українських військовополонених

Росія ігнорує звернення омбудсмена Туреччини щодо відвідання українських військовополонених на території РФ.

Про це заявив омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч на зустрічі з рідними українських полонених, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За результатами (візиту в Україну. - Ред.) ми провели онлайн-зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою і написали листа, але відповіді так і не отримали. У зв’язку з цим я написав листа в посольство Росії в Анкарі 5 липня 2024 року. У листі я згадав про свій візит в Україну, відвідини російських військовополонених в Україні, висловив бажання відвідати українських військовополонених у Росії. Станом на зараз я чекаю на відповідь", - розповів він.

За словами Малкоча, у разі відсутності відповіді, Туреччина також має намір звернутися з цього приводу до Генсека ООН.

Він додав, що наразі намагаються налагодити всі можливі контакти щодо цього питання.

"Це нелегко, оскільки маємо справу з Росією... Але ми продовжуватимемо наші зусилля, зробимо все можливе, що в наших силах… Як омбудсмени ми не чекаємо політичних чи інших рішень, ми проводимо свою роботу постійно та планомірно", - сказав омбудсмен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіси омбудсменів України та РФ здійснили відвідування вже 1 100 військовополонених, - Лубінець

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військовополонені (931) росія (65098) Туреччина (3500)


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Ето та Турция которая себя выставляет гарантом *зерновой сделки* и посредником *мирных перегаворав*? ***** вас за туалетную бумагу имеет а не гарантом.
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23.07.2024 16:10 Відповісти
Можливо, оту екс-омбусменшу Лутковську з лавриновичем, підключити до перемовин з рашистами??
Вона, так активно, взимку 2014 року, курівництву мвс та беркутні, пояснювала, на першому поверсі Будинку Уряду, як поводитися з арештованими та побитим до втрати свідомості МАЙДАНІВЦЯМИ, щоб беркутня потім, не була винною за свої криваві звірства??
Дивись, і користь від неї, хоть якась, буде?!?!
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23.07.2024 16:14 Відповісти
 
 