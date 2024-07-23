Росія ігнорує запити Туреччини про відвідини українських військовополонених, - омбудсмен Малкоч

Росія ігнорує звернення омбудсмена Туреччини щодо відвідання українських військовополонених на території РФ.

Про це заявив омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч на зустрічі з рідними українських полонених, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За результатами (візиту в Україну. - Ред.) ми провели онлайн-зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою і написали листа, але відповіді так і не отримали. У зв’язку з цим я написав листа в посольство Росії в Анкарі 5 липня 2024 року. У листі я згадав про свій візит в Україну, відвідини російських військовополонених в Україні, висловив бажання відвідати українських військовополонених у Росії. Станом на зараз я чекаю на відповідь", - розповів він.

За словами Малкоча, у разі відсутності відповіді, Туреччина також має намір звернутися з цього приводу до Генсека ООН.

Він додав, що наразі намагаються налагодити всі можливі контакти щодо цього питання.

"Це нелегко, оскільки маємо справу з Росією... Але ми продовжуватимемо наші зусилля, зробимо все можливе, що в наших силах… Як омбудсмени ми не чекаємо політичних чи інших рішень, ми проводимо свою роботу постійно та планомірно", - сказав омбудсмен.

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