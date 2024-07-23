Россия игнорирует запросы Турции о посещении украинских военнопленных, - омбудсмен Малкоч

Россия игнорирует обращение омбудсмена Турции относительно посещения украинских военнопленных на территории РФ.

Об этом заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч на встрече с родными украинских пленных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По результатам (визита в Украину. - Ред.) мы провели онлайн-встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и написали письмо, но ответа так и не получили. В связи с этим я написал письмо в посольство России в Анкаре 5 июля 2024 года. В письме я упомянул о своем визите в Украину, посещении российских военнопленных в Украине, выразил желание посетить украинских военнопленных в России. По состоянию на сейчас я жду ответа", - рассказал он.

По словам Малкоча, в случае отсутствия ответа, Турция также намерена обратиться по этому поводу к Генсеку ООН.

Он добавил, что сейчас пытаются наладить все возможные контакты по этому вопросу.

"Это нелегко, поскольку имеем дело с Россией... Но мы будем продолжать наши усилия, сделаем все возможное, что в наших силах... Как омбудсмены мы не ждем политических или иных решений, мы проводим свою работу постоянно и планомерно", - сказал омбудсмен.

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