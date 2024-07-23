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Новости Война
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Россия игнорирует запросы Турции о посещении украинских военнопленных, - омбудсмен Малкоч

РФ ігнорує звернення Туреччини щодо відвідин українських військовополонених

Россия игнорирует обращение омбудсмена Турции относительно посещения украинских военнопленных на территории РФ.

Об этом заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч на встрече с родными украинских пленных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По результатам (визита в Украину. - Ред.) мы провели онлайн-встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и написали письмо, но ответа так и не получили. В связи с этим я написал письмо в посольство России в Анкаре 5 июля 2024 года. В письме я упомянул о своем визите в Украину, посещении российских военнопленных в Украине, выразил желание посетить украинских военнопленных в России. По состоянию на сейчас я жду ответа", - рассказал он.

По словам Малкоча, в случае отсутствия ответа, Турция также намерена обратиться по этому поводу к Генсеку ООН.

Он добавил, что сейчас пытаются наладить все возможные контакты по этому вопросу.

"Это нелегко, поскольку имеем дело с Россией... Но мы будем продолжать наши усилия, сделаем все возможное, что в наших силах... Как омбудсмены мы не ждем политических или иных решений, мы проводим свою работу постоянно и планомерно", - сказал омбудсмен.

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военнопленные (1044) россия (95365) Турция (3371)


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Ето та Турция которая себя выставляет гарантом *зерновой сделки* и посредником *мирных перегаворав*? ***** вас за туалетную бумагу имеет а не гарантом.
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23.07.2024 16:10 Ответить
Можливо, оту екс-омбусменшу Лутковську з лавриновичем, підключити до перемовин з рашистами??
Вона, так активно, взимку 2014 року, курівництву мвс та беркутні, пояснювала, на першому поверсі Будинку Уряду, як поводитися з арештованими та побитим до втрати свідомості МАЙДАНІВЦЯМИ, щоб беркутня потім, не була винною за свої криваві звірства??
Дивись, і користь від неї, хоть якась, буде?!?!
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23.07.2024 16:14 Ответить
 
 