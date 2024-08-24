Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатично, но готова сделать это силой, - Зеленский
Украина хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну дипломатическим путем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю Дня Независимости, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, если этого сделать не получится дипломатически, то украинские воины будут готовы справедливо вытеснить врага с территории нашей страны.
Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего, и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - подчеркнул президент.
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Бо жінка не відпкскала...
Але коли відпустила...
Ховайся ворог...
На передку та в тилу...
Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично…», квартальне коломойське шобло, а не
на сьогодні забагато
Україна обов'язково переможе і ми, народ український, вкланяємось кожному Герою. І завжди будемо пам'ятати кожного.
Але ні в якому разі не можна віддати перемогу наших захисників цій зеленій плісняві. Бо дуже добре бачу, як недопрезидент зі своєю оПОю, майже всі наших воїнів заслуги вішають на себе. Гидко.