Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатично, но готова сделать это силой, - Зеленский

Украина хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю Дня Независимости, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если этого сделать не получится дипломатически, то украинские воины будут готовы справедливо вытеснить врага с территории нашей страны.

Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего, и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - подчеркнул президент.