РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12708 посетителей онлайн
Новости
3 995 34

Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатично, но готова сделать это силой, - Зеленский

Зеленський: Україна прагне змусити Путіна припинити війну дипломатично

Украина хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю Дня Независимости, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если этого сделать не получится дипломатически, то украинские воины будут готовы справедливо вытеснить врага с территории нашей страны.

Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего, и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - подчеркнул президент.

Также читайте: Украина не видит Индию как посредника в переговорах с РФ, но считает визит Моди демонстрацией поддержки, - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) россия (95372) переговоры с Россией (945)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
В Україні є таке прислівя, - збирається як жид на війну.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:52
+15
Шо оно несёт ?
показать весь комментарий
24.08.2024 15:51
+13
Твій максимум - бігборди зривати. Не тринди.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо оно несёт ?
показать весь комментарий
24.08.2024 15:51 Ответить
він хотів сказати: "згвалтувати путіна" як каддафі, я впевнений, що буде багато бажаючих
показать весь комментарий
24.08.2024 15:58 Ответить
Покровськ !
показать весь комментарий
24.08.2024 16:55 Ответить
Мабудь потужно курнув! 😁
показать весь комментарий
24.08.2024 17:14 Ответить
Дело идет к урегулированию, поэтому такие заявления и пошли, Зеленский больше актер чем политик - думает как лучше выглядеть в этой ситуации.
показать весь комментарий
24.08.2024 23:11 Ответить
бенефіс херпіду сьогодні буде тривати весь день? не час йому звалити в Гуту та завалити іпало?
показать весь комментарий
24.08.2024 15:51 Ответить
В Україні є таке прислівя, - збирається як жид на війну.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:52 Ответить
Ну, дого...
Бо жінка не відпкскала...
Але коли відпустила...
Ховайся ворог...

На передку та в тилу...
показать весь комментарий
24.08.2024 16:01 Ответить
Твій максимум - бігборди зривати. Не тринди.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:52 Ответить
Ні на шо він не піде - иого б десь вичислити і замочити в сортирі - ракетою
показать весь комментарий
24.08.2024 15:52 Ответить
А репараціі теж дипломатично?
показать весь комментарий
24.08.2024 15:52 Ответить
Репарацій не буде. Ніхто Кацапію не знищить, і не змусить щось відшкодовувати. Навіть сумніваюсь, щоб після зупинки війни конфісковувались активи Кацапії за кордоном на корись України. То все виступи зі сцени під аплодисменти.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:59 Ответить
💯 %
показать весь комментарий
24.08.2024 16:18 Ответить
Бамбіть
показать весь комментарий
24.08.2024 15:54 Ответить
Це його бобить!
показать весь комментарий
25.08.2024 10:04 Ответить
Капець! Пуйло тепер злякається, визнає одного коміка переможцем, і втече кудись в Сибір.
показать весь комментарий
24.08.2024 15:56 Ответить
«Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично…», квартальне коломойське шобло, а не
показать весь комментарий
24.08.2024 15:57 Ответить
Не розрахував дозу і "партнери посипалися".
показать весь комментарий
24.08.2024 16:00 Ответить
На сдачу анализов, срочно
показать весь комментарий
24.08.2024 16:02 Ответить
Потужність заяв прямо пропорційна потужності коксу. П*здить наліво і направо а біля самого спокійно гуляють колаборанти і відверті агенти кацапів, якщо він сам не агент
показать весь комментарий
24.08.2024 16:02 Ответить
Его задача кривляться на камеру пока вконец не осточертеет толпе, а потом посадят нового. Как и раньше было. Князьки за спиной себя чувствуют также прекрасно
показать весь комментарий
24.08.2024 16:49 Ответить
Заткніть вже цього суворого брифінголога..
показать весь комментарий
24.08.2024 16:04 Ответить
надо просто пєрєстать стрєлять 2.0 і всім кварталом на шашлички.
показать весь комментарий
24.08.2024 16:05 Ответить
відберіть у нього мікрофон.
на сьогодні забагато
показать весь комментарий
24.08.2024 16:07 Ответить
Опять пи*дит на партнеров. Как обиженный ребенок все время.
показать весь комментарий
24.08.2024 16:09 Ответить
Бред наркомана - не Святое Писание!
показать весь комментарий
24.08.2024 16:13 Ответить
Что такое война? Война- ето процес лечение болезни. Как можно дипломатически договориться с болячкой? Болячка или есть или ее нету. И если ее прикрыть листочком бумаги с печатью она не исчезнет а скорее наоборот...
показать весь комментарий
24.08.2024 16:19 Ответить
Україна бореться, втрачаючи цвіт нації.
Україна обов'язково переможе і ми, народ український, вкланяємось кожному Герою. І завжди будемо пам'ятати кожного.
Але ні в якому разі не можна віддати перемогу наших захисників цій зеленій плісняві. Бо дуже добре бачу, як недопрезидент зі своєю оПОю, майже всі наших воїнів заслуги вішають на себе. Гидко.
показать весь комментарий
24.08.2024 16:30 Ответить
Асфальтом?
показать весь комментарий
24.08.2024 16:43 Ответить
Без поддержки "посыпавшихся" партнёров боневтик вместе с слугами будет воевать в Монако, потому что фронт рухнет. Походу забористый сегодня принесли после закона о легализации каннабиса в честь новых схемок
показать весь комментарий
24.08.2024 16:47 Ответить
Мачо.
показать весь комментарий
24.08.2024 18:18 Ответить
Патужный бигбордоликвидатор.Ущербный.
показать весь комментарий
24.08.2024 18:27 Ответить
покури!
показать весь комментарий
25.08.2024 10:01 Ответить
 
 