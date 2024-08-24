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Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою, - Зеленський

Зеленський: Україна прагне змусити Путіна припинити війну дипломатично

Україна хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну дипломатичним шляхом. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо цього зробити не вийде дипломатично, то українські воїни будуть готові справедливо витиснути ворога з території нашої країни.

Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей насамперед, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - наголосив президент.

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Автор: 

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Топ коментарі
+19
В Україні є таке прислівя, - збирається як жид на війну.
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24.08.2024 15:52
+15
Шо оно несёт ?
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24.08.2024 15:51
+13
Твій максимум - бігборди зривати. Не тринди.
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24.08.2024 15:52
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Шо оно несёт ?
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24.08.2024 15:51 Відповісти
він хотів сказати: "згвалтувати путіна" як каддафі, я впевнений, що буде багато бажаючих
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24.08.2024 15:58 Відповісти
Покровськ !
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24.08.2024 16:55 Відповісти
Мабудь потужно курнув! 😁
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24.08.2024 17:14 Відповісти
Дело идет к урегулированию, поэтому такие заявления и пошли, Зеленский больше актер чем политик - думает как лучше выглядеть в этой ситуации.
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24.08.2024 23:11 Відповісти
бенефіс херпіду сьогодні буде тривати весь день? не час йому звалити в Гуту та завалити іпало?
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24.08.2024 15:51 Відповісти
В Україні є таке прислівя, - збирається як жид на війну.
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24.08.2024 15:52 Відповісти
Ну, дого...
Бо жінка не відпкскала...
Але коли відпустила...
Ховайся ворог...

На передку та в тилу...
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24.08.2024 16:01 Відповісти
Твій максимум - бігборди зривати. Не тринди.
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24.08.2024 15:52 Відповісти
Ні на шо він не піде - иого б десь вичислити і замочити в сортирі - ракетою
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24.08.2024 15:52 Відповісти
А репараціі теж дипломатично?
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24.08.2024 15:52 Відповісти
Репарацій не буде. Ніхто Кацапію не знищить, і не змусить щось відшкодовувати. Навіть сумніваюсь, щоб після зупинки війни конфісковувались активи Кацапії за кордоном на корись України. То все виступи зі сцени під аплодисменти.
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24.08.2024 15:59 Відповісти
💯 %
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24.08.2024 16:18 Відповісти
Бамбіть
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24.08.2024 15:54 Відповісти
Це його бобить!
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25.08.2024 10:04 Відповісти
Капець! Пуйло тепер злякається, визнає одного коміка переможцем, і втече кудись в Сибір.
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24.08.2024 15:56 Відповісти
«Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично…», квартальне коломойське шобло, а не
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24.08.2024 15:57 Відповісти
Не розрахував дозу і "партнери посипалися".
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24.08.2024 16:00 Відповісти
На сдачу анализов, срочно
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24.08.2024 16:02 Відповісти
Потужність заяв прямо пропорційна потужності коксу. П*здить наліво і направо а біля самого спокійно гуляють колаборанти і відверті агенти кацапів, якщо він сам не агент
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24.08.2024 16:02 Відповісти
Его задача кривляться на камеру пока вконец не осточертеет толпе, а потом посадят нового. Как и раньше было. Князьки за спиной себя чувствуют также прекрасно
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24.08.2024 16:49 Відповісти
Заткніть вже цього суворого брифінголога..
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24.08.2024 16:04 Відповісти
надо просто пєрєстать стрєлять 2.0 і всім кварталом на шашлички.
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24.08.2024 16:05 Відповісти
відберіть у нього мікрофон.
на сьогодні забагато
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24.08.2024 16:07 Відповісти
Опять пи*дит на партнеров. Как обиженный ребенок все время.
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24.08.2024 16:09 Відповісти
Бред наркомана - не Святое Писание!
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24.08.2024 16:13 Відповісти
Что такое война? Война- ето процес лечение болезни. Как можно дипломатически договориться с болячкой? Болячка или есть или ее нету. И если ее прикрыть листочком бумаги с печатью она не исчезнет а скорее наоборот...
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24.08.2024 16:19 Відповісти
Україна бореться, втрачаючи цвіт нації.
Україна обов'язково переможе і ми, народ український, вкланяємось кожному Герою. І завжди будемо пам'ятати кожного.
Але ні в якому разі не можна віддати перемогу наших захисників цій зеленій плісняві. Бо дуже добре бачу, як недопрезидент зі своєю оПОю, майже всі наших воїнів заслуги вішають на себе. Гидко.
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24.08.2024 16:30 Відповісти
Асфальтом?
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24.08.2024 16:43 Відповісти
Без поддержки "посыпавшихся" партнёров боневтик вместе с слугами будет воевать в Монако, потому что фронт рухнет. Походу забористый сегодня принесли после закона о легализации каннабиса в честь новых схемок
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24.08.2024 16:47 Відповісти
Мачо.
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24.08.2024 18:18 Відповісти
Патужный бигбордоликвидатор.Ущербный.
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24.08.2024 18:27 Відповісти
покури!
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25.08.2024 10:01 Відповісти
 
 