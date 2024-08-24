Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою, - Зеленський
Україна хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну дипломатичним шляхом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо цього зробити не вийде дипломатично, то українські воїни будуть готові справедливо витиснути ворога з території нашої країни.
Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей насамперед, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - наголосив президент.
Топ коментарі
+19 Yevhenii
показати весь коментар24.08.2024 15:52
+15 Сергей Бойко #578883
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+13 Oleksii Magas
показати весь коментар24.08.2024 15:52
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Бо жінка не відпкскала...
Але коли відпустила...
Ховайся ворог...
На передку та в тилу...
Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично…», квартальне коломойське шобло, а не
на сьогодні забагато
Україна обов'язково переможе і ми, народ український, вкланяємось кожному Герою. І завжди будемо пам'ятати кожного.
Але ні в якому разі не можна віддати перемогу наших захисників цій зеленій плісняві. Бо дуже добре бачу, як недопрезидент зі своєю оПОю, майже всі наших воїнів заслуги вішають на себе. Гидко.