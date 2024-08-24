Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою, - Зеленський

Україна хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо цього зробити не вийде дипломатично, то українські воїни будуть готові справедливо витиснути ворога з території нашої країни.

Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей насамперед, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - наголосив президент.