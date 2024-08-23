Україна не бачить Індію як посередника в переговорах з РФ, але вважає візит Моді демонстрацією підтримки, - NYT
В Україні не розглядають Індію як можливого посередника в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни. Однак візит прем’єр-міністра Нарендри Моді до Києва 23 серпня сприймають як демонстрацією підтримки.
Про це пише видання The New York Times із посиланням на українських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що приїзд Моді до Києва - це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.
NYT також зауважує, що до української столиці нечасто приїжджають глави держав з нейтральною позицією у війні.
Українські посадовці, як зазначає видання, сприймають візит Моді до України як демонстрацію дипломатичної підтримки України та потенційно позитивний знак для просування переговорів щодо припинення війни.
Журналісти пишуть, що Індія ретельно будує міжнародні відносини і з Росією, і з Україною. Вона досі залишається вважливим торговим партнером РФ, але у червні направила свого представника на саміт миру у Швейцарії. Однак підсумкове комюніке саміту Індія все ж не підписала.
Офіційні особи Індії зайняли позицію, що їхня країна не буде підтримувати переговори, в яких не беруть участь дві ворогуючі сторони.
NYT зазначає, що Індія вважається зацікавленою у припиненні російсько-української війни, оскільки не хоче подальшої ізоляції РФ, яка може зблизити Росію з Китаєм - головним суперником Індії в Азії.
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив на прес-конференції в Києві в п’ятницю, 23 серпня, що між двома лідерами була "дуже пряма дискусія". Індія, за його словами, передала пропозицію допомогти в переговорах.
"Ми готові зробити все можливе, тому що вважаємо, що продовження цього конфлікту є жахливим, очевидно, для самої України, але й для світу також", - цитує видання очільника МЗС Індії.
Видання додає, що інтереси України полягають у тому, щоб отримати дипломатичну підтримку своїх переговорних позицій з боку якомога ширшої міжнародної коаліції.
Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перші люди з'явилися в африці. в той час в європі були лше дикі звірі - і що?
Як мінімум, найбільша за населенням країна світу. Через років 20-30 буде найбільша економіка світу.
Так, тарабаняться як кролики)
весь, с..ка, скам в телефоні і в лаптопі - з Індії !!
У мене чомусь в телефоні взагалі ніякого скаму немає. Може, не в індійцях проблема?
Успіхів вам.
Взагалі, все що я хотів сказати, - що з такими країнами, як Індія, нам доведеться рахуватися рано чи пізно. Самі українці світ не врятують, навіть разом зі США, Японією та Європою. В США це зрозуміли, і активно намгаються використовувати Індію в протистоянні з Китаєм, лише дехто з українців живе у світі рожевих поні, які какають фіалками.
якість програмістів-індусів - це не жарт а сувора реальність
і вам - не хворіти
Моди просто привез письмо от пуйла.