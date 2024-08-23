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Україна не бачить Індію як посередника в переговорах з РФ, але вважає візит Моді демонстрацією підтримки, - NYT

Україна не бачить Індію як посередника в переговорах з РФ, але вважає візит Моді демонстрацією підтримки, - NYT

В Україні не розглядають Індію як можливого посередника в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни. Однак візит прем’єр-міністра Нарендри Моді до Києва 23 серпня сприймають як демонстрацією підтримки.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на українських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що приїзд Моді до Києва - це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.

NYT також зауважує, що до української столиці нечасто приїжджають глави держав з нейтральною позицією у війні.

Українські посадовці, як зазначає видання, сприймають візит Моді до України як демонстрацію дипломатичної підтримки України та потенційно позитивний знак для просування переговорів щодо припинення війни.

Журналісти пишуть, що Індія ретельно будує міжнародні відносини і з Росією, і з Україною. Вона досі залишається вважливим торговим партнером РФ, але у червні направила свого представника на саміт миру у Швейцарії. Однак підсумкове комюніке саміту Індія все ж не підписала.

Читайте також: Кірбі про візит Моді до України: Якщо є країна, яка готова допомогти припинити війну, ми це вітаємо

Офіційні особи Індії зайняли позицію, що їхня країна не буде підтримувати переговори, в яких не беруть участь дві ворогуючі сторони.

NYT зазначає, що Індія вважається зацікавленою у припиненні російсько-української війни, оскільки не хоче подальшої ізоляції РФ, яка може зблизити Росію з Китаєм - головним суперником Індії в Азії.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям  Джайшанкар заявив на прес-конференції в Києві в п’ятницю, 23 серпня, що між двома лідерами була "дуже пряма дискусія". Індія, за його словами, передала пропозицію допомогти в переговорах.

"Ми готові зробити все можливе, тому що вважаємо, що продовження цього конфлікту є жахливим, очевидно, для самої України, але й для світу також", - цитує видання очільника МЗС Індії.

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Видання додає, що інтереси України полягають у тому, щоб отримати дипломатичну підтримку своїх переговорних позицій з боку якомога ширшої міжнародної коаліції.

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.

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Автор: 

візит (1573) Індія (666) переговори з Росією (1060) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+7
Або не буде...
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24.08.2024 04:19
+2
Тобто ввічливо послали Моділо на х..))
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24.08.2024 01:26
+1
Індуси - засрана нація - нічого святого! за гроші рідну маму продадуть!! ну, але потуга...))
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24.08.2024 01:14
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Індуси - засрана нація - нічого святого! за гроші рідну маму продадуть!! ну, але потуга...))
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24.08.2024 01:14 Відповісти
от тільки в них вже була держава яка-ніяка, а індо-європейці (наші предки) це жили стадно-племенним устоєм
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24.08.2024 01:45 Відповісти
еволюція вона така
перші люди з'явилися в африці. в той час в європі були лше дикі звірі - і що?
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24.08.2024 08:37 Відповісти
Не індуси, а індійці.
Як мінімум, найбільша за населенням країна світу. Через років 20-30 буде найбільша економіка світу.
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24.08.2024 03:52 Відповісти
Або не буде...
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24.08.2024 04:19 Відповісти
Буде,буде...)), буде дощ, а може не буде..
Так, тарабаняться як кролики)
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24.08.2024 06:00 Відповісти
Колись бачив монету в 3 рупії, на ній вибита рука з трьома пальцями, а не "3" - дуже потужно!))
весь, с..ка, скам в телефоні і в лаптопі - з Індії !!
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24.08.2024 06:35 Відповісти
"Потужні" висновки на підставі однієї монети.
У мене чомусь в телефоні взагалі ніякого скаму немає. Може, не в індійцях проблема?
Успіхів вам.
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24.08.2024 08:36 Відповісти
Рівень письменності 2015 року становив 71,2 % дорослого населення - і це неабиякі успіхи - 20 років тому багата набагато гірше
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24.08.2024 08:40 Відповісти
Я ніде і не казав про неабиякі успіхи. Але ІТ - сектор, наприклад, в десятки разів потужніший від українського. Ми любимо сміятися з жартів про індійських програмістів, і в цих жартах є досить багато правди. Але вклад українських ІТ-фахівців у світову економіку сміховинний порівняно з ними.

Взагалі, все що я хотів сказати, - що з такими країнами, як Індія, нам доведеться рахуватися рано чи пізно. Самі українці світ не врятують, навіть разом зі США, Японією та Європою. В США це зрозуміли, і активно намгаються використовувати Індію в протистоянні з Китаєм, лише дехто з українців живе у світі рожевих поні, які какають фіалками.
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24.08.2024 09:06 Відповісти
вклад більший тому що їх значно більше
якість програмістів-індусів - це не жарт а сувора реальність
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24.08.2024 09:10 Відповісти
Дякую
і вам - не хворіти
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24.08.2024 14:44 Відповісти
Тобто ввічливо послали Моділо на х..))
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24.08.2024 01:26 Відповісти
туди йому й дорога - нема чого привселюдно з пуйом обніматися
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24.08.2024 08:42 Відповісти
Дерьмаку не вгодиш. Шось не чув, щоб індуси послуги пропонували. Якщо є кетайці то індусів там ніколи не буде. А це так просто, блажь. Хотів подивитись на дівную страну і на єйо дівних кєровніков.
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24.08.2024 02:02 Відповісти
Україна бачить Індію в домовині в білих капцях.
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24.08.2024 07:03 Відповісти
Херня якась. Поговорили ні про що. Яке йшло таке й здибало. Мудозвони. А пафосу то було, пафосу.
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24.08.2024 08:43 Відповісти
А як союзник однієї зі сторін може бути посередником?
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24.08.2024 09:01 Відповісти
Какая демонстрация поддержки?
Моди просто привез письмо от пуйла.
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24.08.2024 11:01 Відповісти
Баклажани- брехлива ніція. Ніякої віри їм не п'є.
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24.08.2024 11:48 Відповісти
 
 