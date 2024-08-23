Зеленський та Моді домовилися про зустріч двосторонньої групи з військово-технічного співробітництва
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися про проведення другого засідання Спільної українсько-індійської робочої групи з військово-технічного співробітництва.
Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Політики наголосили на важливості оборонного співробітництва між Індією та Україною. У цьому контексті Зеленський та Моді домовилися продовжувати працювати над сприянням зміцненню відносин між оборонними структурами обох країн, зокрема шляхом співпраці та партнерства у сфері виробництва в Індії та співробітництва у нових галузях.
"Сторони домовилися про проведення найближчим часом в Індії 2-го засідання Спільної українсько-індійської робочої групи з питань військово-технічного співробітництва, створеної відповідно до Угоди про оборонне співробітництво 2012 року", - йдеться у повідомленні.
Наразі не повідомляється, коли саме відбудеться засідання двосторонньої групи з військово-технічного співробітництва.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.
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Україна постачала газотурбіни для кораблів (миколаївська Заря) та легендарний Ан-132 - найкращий літак для Гімалаїв.
індійські військові розробки це просто смішно !!!
назад !
це провокація !
назавтра всі наші розробки цигани зільють кацапам !!!!
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тоді кацапи будуть мати військову документацію у двох екземплярах і ксерити не треба