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Зеленський та Моді домовилися про зустріч двосторонньої групи з військово-технічного співробітництва

Зеленський та Моді домовилися про зустріч двосторонньої групи з військово-технічного співробітництва

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися про проведення другого засідання Спільної українсько-індійської робочої групи з військово-технічного співробітництва.

Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Політики наголосили на важливості оборонного співробітництва між Індією та Україною. У цьому контексті Зеленський та Моді домовилися продовжувати працювати над сприянням зміцненню відносин між оборонними структурами обох країн, зокрема шляхом співпраці та партнерства у сфері виробництва в Індії та співробітництва у нових галузях.

"Сторони домовилися про проведення найближчим часом в Індії 2-го засідання Спільної українсько-індійської робочої групи з питань військово-технічного співробітництва, створеної відповідно до Угоди про оборонне співробітництво 2012 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю, - Зеленський

Наразі не повідомляється, коли саме відбудеться засідання двосторонньої групи з військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.

Читайте також: Індія готова зробити свій активний внесок для досягнення миру в Україні, - Моді

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Індія (666) співпраця (1054) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+5
Андрій Борисович і 5-ть "найефективніших" менеджерів не дозволять циганам випередити себе,обмануть Моді і зільють самі
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23.08.2024 18:03
+5
хіба що !
тоді кацапи будуть мати військову документацію у двох екземплярах і ксерити не треба
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23.08.2024 18:05
+4
Індія хоч один автомат нам передала? До чого це все.
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23.08.2024 17:36
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Індія хоч один автомат нам передала? До чого це все.
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23.08.2024 17:36 Відповісти
саме так !!! про що це вони ?
Україна постачала газотурбіни для кораблів (миколаївська Заря) та легендарний Ан-132 - найкращий літак для Гімалаїв.

індійські військові розробки це просто смішно !!!
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23.08.2024 18:01 Відповісти
Зараз в Індію приходять багато тех гігантів, тому я б не скидував їх з рахунків на рахунок електроніки, в наступні роки туди будуть інвестовані значні суми американськими фондами
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23.08.2024 18:46 Відповісти
Про зустріч Зеленського з Моді звітував не Кулеба а завгосп єрмак.
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23.08.2024 17:47 Відповісти
Вова!
назад !
це провокація !
назавтра всі наші розробки цигани зільють кацапам !!!!

.
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23.08.2024 17:59 Відповісти
Андрій Борисович і 5-ть "найефективніших" менеджерів не дозволять циганам випередити себе,обмануть Моді і зільють самі
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23.08.2024 18:03 Відповісти
хіба що !
тоді кацапи будуть мати військову документацію у двох екземплярах і ксерити не треба
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23.08.2024 18:05 Відповісти
Та вони давно її мають,згадайте історію,як хотіли КБ "Луч" рейдернути через чергову корабельну сосну Басалаєву,керівницю Держаудитслужби,і вимагали технічну документацію.
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23.08.2024 18:20 Відповісти
модя відвідав дідівське село - батьківщину індо-європейців

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23.08.2024 18:13 Відповісти
Зельоні будуть будувати "хаби" в Індії! Допомагати бідним, і голодуючим!
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23.08.2024 18:20 Відповісти
сподіваюсь, це була шутка - там півтора міліарди гнаних та голодних
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23.08.2024 18:34 Відповісти
Та вони всюди з радістю створюють схематози на пустому місці з "незламними та потужними" назвами. Але вони існують тільки на паперах. І в графі "Розходи".
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23.08.2024 18:46 Відповісти
Україна на "надлишкових потужностях" ВПК буде виробляти зброю для Хіндії, бо у МО на закупівлю зброї для ВСУ "дєнєх нєту"?
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23.08.2024 18:31 Відповісти
А кришны будут переправлять х-лу. 60-70 % ВПК Украины недогружены.
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23.08.2024 20:45 Відповісти
Це обурливо: за наші (платників податків) гроші, в робочий час, Президент спілкується з істотою, яка нещодавно з командного пункту в Кремлі спостерігала за обстрілом Охматдіту, наче за салютом на честь свого візиту в Болото. Я що, маю це оплачувати? Саме на часі((
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23.08.2024 18:34 Відповісти
Моді хоче купити технологію "Нептун" для випуску аналогу в Індії.
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23.08.2024 19:09 Відповісти
Або для перепродажу кацапам.
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23.08.2024 19:52 Відповісти
***** їх, шо вони можуть дати?
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23.08.2024 22:29 Відповісти
 
 