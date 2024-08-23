Зеленский и Моди договорились о встрече двусторонней группы по военно-техническому сотрудничеству

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о проведении второго заседания Совместной украинско-индийской рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Политики отметили важность оборонного сотрудничества между Индией и Украиной. В этом контексте Зеленский и Моди договорились продолжать работать над содействием укреплению отношений между оборонными структурами обеих стран, в частности - путем сотрудничества и партнерства в сфере производства в Индии и сотрудничества в новых отраслях.

"Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Индии 2-го заседания Совместной украинско-индийской рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества, созданной в соответствии с Соглашением об оборонном сотрудничестве 2012 года", - говорится в сообщении.

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Пока не сообщается, когда именно состоится заседание двусторонней группы по военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. Это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

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