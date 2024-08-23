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Зеленский и Моди договорились о встрече двусторонней группы по военно-техническому сотрудничеству

Зеленський та Моді домовилися про зустріч двосторонньої групи з військово-технічного співробітництва

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о проведении второго заседания Совместной украинско-индийской рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Политики отметили важность оборонного сотрудничества между Индией и Украиной. В этом контексте Зеленский и Моди договорились продолжать работать над содействием укреплению отношений между оборонными структурами обеих стран, в частности - путем сотрудничества и партнерства в сфере производства в Индии и сотрудничества в новых отраслях.

"Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Индии 2-го заседания Совместной украинско-индийской рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества, созданной в соответствии с Соглашением об оборонном сотрудничестве 2012 года", - говорится в сообщении.

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Пока не сообщается, когда именно состоится заседание двусторонней группы по военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. Это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Индия (402) сотрудничество (749) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+5
Андрій Борисович і 5-ть "найефективніших" менеджерів не дозволять циганам випередити себе,обмануть Моді і зільють самі
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23.08.2024 18:03
+5
хіба що !
тоді кацапи будуть мати військову документацію у двох екземплярах і ксерити не треба
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23.08.2024 18:05
+4
Індія хоч один автомат нам передала? До чого це все.
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23.08.2024 17:36
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Індія хоч один автомат нам передала? До чого це все.
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23.08.2024 17:36 Ответить
саме так !!! про що це вони ?
Україна постачала газотурбіни для кораблів (миколаївська Заря) та легендарний Ан-132 - найкращий літак для Гімалаїв.

індійські військові розробки це просто смішно !!!
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23.08.2024 18:01 Ответить
Зараз в Індію приходять багато тех гігантів, тому я б не скидував їх з рахунків на рахунок електроніки, в наступні роки туди будуть інвестовані значні суми американськими фондами
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23.08.2024 18:46 Ответить
Про зустріч Зеленського з Моді звітував не Кулеба а завгосп єрмак.
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23.08.2024 17:47 Ответить
Вова!
назад !
це провокація !
назавтра всі наші розробки цигани зільють кацапам !!!!

.
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23.08.2024 17:59 Ответить
Андрій Борисович і 5-ть "найефективніших" менеджерів не дозволять циганам випередити себе,обмануть Моді і зільють самі
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23.08.2024 18:03 Ответить
хіба що !
тоді кацапи будуть мати військову документацію у двох екземплярах і ксерити не треба
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23.08.2024 18:05 Ответить
Та вони давно її мають,згадайте історію,як хотіли КБ "Луч" рейдернути через чергову корабельну сосну Басалаєву,керівницю Держаудитслужби,і вимагали технічну документацію.
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23.08.2024 18:20 Ответить
модя відвідав дідівське село - батьківщину індо-європейців

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23.08.2024 18:13 Ответить
Зельоні будуть будувати "хаби" в Індії! Допомагати бідним, і голодуючим!
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23.08.2024 18:20 Ответить
сподіваюсь, це була шутка - там півтора міліарди гнаних та голодних
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23.08.2024 18:34 Ответить
Та вони всюди з радістю створюють схематози на пустому місці з "незламними та потужними" назвами. Але вони існують тільки на паперах. І в графі "Розходи".
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23.08.2024 18:46 Ответить
Україна на "надлишкових потужностях" ВПК буде виробляти зброю для Хіндії, бо у МО на закупівлю зброї для ВСУ "дєнєх нєту"?
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23.08.2024 18:31 Ответить
А кришны будут переправлять х-лу. 60-70 % ВПК Украины недогружены.
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23.08.2024 20:45 Ответить
Це обурливо: за наші (платників податків) гроші, в робочий час, Президент спілкується з істотою, яка нещодавно з командного пункту в Кремлі спостерігала за обстрілом Охматдіту, наче за салютом на честь свого візиту в Болото. Я що, маю це оплачувати? Саме на часі((
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23.08.2024 18:34 Ответить
Моді хоче купити технологію "Нептун" для випуску аналогу в Індії.
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23.08.2024 19:09 Ответить
Або для перепродажу кацапам.
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23.08.2024 19:52 Ответить
***** їх, шо вони можуть дати?
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23.08.2024 22:29 Ответить
 
 