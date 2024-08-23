Індія готова зробити свій активний внесок для досягнення миру в Україні, - Моді
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що держава виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, водночас із повагою до суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Моді, щодо війни Індія виконувала подвійну роль. Перша - гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".
"Ми з повною впевненістю трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними, і в нас була сторона від найпершого дня. Нашою стороною був мир. Тому, приїхавши на землю України, я приїхав із посланням миру", - наголосив індійський прем'єр.
Прем'єр додав, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України й "це має для нас першорядне значення".
Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись йому в очі перед пресою, що це не ера війни. І минулого місяця, коли я знову відвідував Росію, щоб зустрітися з президентом Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб розв'язати проблеми - це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", - зазначив Моді.
За його словами, Індія готова "зробити свій проактивний внесок" у мирне врегулювання війни РФ проти України.
"Пане президенте, я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності. Тому я хотів би, щоб ми всі працювали над якнайшвидшим відновленням миру, і Індія буде готова зробити свій проактивний внесок у досягнення цієї мети", - додав прем'єр Індії.
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Мыло "махарани" !!!!
Этот аромат я запомнил на всю жызнь!
Вирішувати можуть партнери, конкуренти, а не мирна людина і ортодоксальний терорист...
А, може, він ****** вже сидів за столом? То що там ***** сказало на тираду "Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, і це має першорядне значення"?
вибачте за східні загадки
Обратите внимание, готов не для усмирения агрессора, а для установления мира,
который ой как нужен пуйлу, чтобы провести мобилизацию, произвести новую и отремонтировать поврежденную технику, получить новые партии снарядов и ракет их Северной Корееи плюс своего производства, перегруппироваться, провести разведку и опять ударить с двойной силой.
Второе. Какие снаряды со всего мира?
Их сейчас катастрофически не хватает!!! И где тот твой "весь" мир?
Одна только Сев. Корея за одну партию отгрузила 1 000 000 снарядов, а весь блок НАТО еле-еле 300 000.
Чешские снаряды. Ведь до сих пор не оплачены все снаряды!!! А ведь сколько времени прошло!
Президент Чехии поэтому вынужден оплачивать их поставку из замороженных российских активов?
И где твой "весь мир"?
И насчет своего производства. Прежде чем писать, сначала поинтересуйся сколько, например, танков в месяц делает россия и сколько мы?
Или орудия 155 мм? Ни одного.
А россия легко делает свои 152 мм гаубицы да еще новой модификации.
Пишіть краще українською. Вона простіша і набагато милозвучніша.
Як?
Дволикі *****🤮