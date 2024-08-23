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Індія готова зробити свій активний внесок для досягнення миру в Україні, - Моді

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді про внесок в мир для України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що держава виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, водночас із повагою до суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Моді, щодо війни Індія виконувала подвійну роль. Перша - гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".

"Ми з повною впевненістю трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними, і в нас була сторона від найпершого дня. Нашою стороною був мир. Тому, приїхавши на землю України, я приїхав із посланням миру", - наголосив індійський прем'єр.

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Прем'єр додав, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України й "це має для нас першорядне значення".

Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись йому в очі перед пресою, що це не ера війни. І минулого місяця, коли я знову відвідував Росію, щоб зустрітися з президентом Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб розв'язати проблеми - це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", - зазначив Моді.

За його словами, Індія готова "зробити свій проактивний внесок" у мирне врегулювання війни РФ проти України.

"Пане президенте, я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності. Тому я хотів би, щоб ми всі працювали над якнайшвидшим відновленням миру, і Індія буде готова зробити свій проактивний внесок у досягнення цієї мети", - додав прем'єр Індії.

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Автор: 

Індія (665) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+18
Як прем*єр Індії він вже зробив внесок у військову копілку пуйла на мільярди доларів/рупій. Блть, черговий "голубок миру" прилетів!
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23.08.2024 16:03
+14
Президент Індії Наре́ндра Дамодарда́с Мо́ди (англ. Narendra Damodardas Modi), керівник найбільшої в світі країни - імпортера підсанкційної нафти з РФ, наспіх давав поради українському уряду, щодо врегулювання "конфлікту між двома державами", кваплячись покинути країну, яку її улюблений експортер нафти обіцяв спопелити до дня Незалежності. Від чого було так радісно зеленським дурникам - це до спеціалістів з психіатрії.
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23.08.2024 16:27
+12
Короче, Моди - засланный индийский казачек!
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23.08.2024 16:16
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а іменно передать 5 мешков ріса і 2 мешка чая
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23.08.2024 16:01 Відповісти
модя відвідав дідівське село - Україну батьківщину індо-європейців

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23.08.2024 17:30 Відповісти
Як прем*єр Індії він вже зробив внесок у військову копілку пуйла на мільярди доларів/рупій. Блть, черговий "голубок миру" прилетів!
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23.08.2024 16:03 Відповісти
А Европа не сделала?
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24.08.2024 07:05 Відповісти
Якій внесок? Бананів та мила "Махарані" не треба. Техніку та озброєння з ************ давай.
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23.08.2024 16:06 Відповісти
О-о-о-о-ооо!!!!!!!!!!!!!!!!
Мыло "махарани" !!!!
Этот аромат я запомнил на всю жызнь!
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23.08.2024 19:33 Відповісти
Дійсно. той сморід неможливо забуьи, наче хтось насрав на слона нечистоплотно.
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23.08.2024 19:53 Відповісти
Подозрительный мужичок 👀
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23.08.2024 16:07 Відповісти
Слизький
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23.08.2024 16:48 Відповісти
Обідва.
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23.08.2024 19:25 Відповісти
А шо у волгоградській колонії не сіли разом і не вирішили ?
Вирішувати можуть партнери, конкуренти, а не мирна людина і ортодоксальний терорист...
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23.08.2024 16:10 Відповісти
"Єдиний спосіб вирішити проблеми - це діалог і дипломатія. ... Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи" - сів би спочатку він за стіл, і сказав, в яких параметрах слід домовлятись.
А, може, він ****** вже сидів за столом? То що там ***** сказало на тираду "Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, і це має першорядне значення"?
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23.08.2024 16:14 Відповісти
Проскочив слушок - що Моді привіз нашому "Блазню" від Путіна щось на зразок "ультиматуму" Але текст був написаний ще до того як ЗСУ розвернули наступальну операцію в Курській області І те що там було написано - стало несуттєвим - з-за змін обстановки на фронті
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23.08.2024 16:21 Відповісти
пане Яре, що може бути суттєвого від одного НЕсуттєвого до іншого НЕсуттєвого

вибачте за східні загадки
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23.08.2024 18:18 Відповісти
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23.08.2024 18:21 Відповісти
нехай з Пакістаном сяде за стіл і розпочне "діалог і дипломатію і разом шукати шляхи виходу з кризи", лицемір мудаковатий.
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23.08.2024 23:14 Відповісти
Идет третий год активной войны, а он всего лишь только готов!
Обратите внимание, готов не для усмирения агрессора, а для установления мира,
который ой как нужен пуйлу, чтобы провести мобилизацию, произвести новую и отремонтировать поврежденную технику, получить новые партии снарядов и ракет их Северной Корееи плюс своего производства, перегруппироваться, провести разведку и опять ударить с двойной силой.
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23.08.2024 16:15 Відповісти
Із зеленими при владі буде класти асфальти і готуватися до шашликів.
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23.08.2024 18:25 Відповісти
Не сравнивай совершенно разные человеческие ресурсы.
Второе. Какие снаряды со всего мира?
Их сейчас катастрофически не хватает!!! И где тот твой "весь" мир?
Одна только Сев. Корея за одну партию отгрузила 1 000 000 снарядов, а весь блок НАТО еле-еле 300 000.
Чешские снаряды. Ведь до сих пор не оплачены все снаряды!!! А ведь сколько времени прошло!
Президент Чехии поэтому вынужден оплачивать их поставку из замороженных российских активов?
И где твой "весь мир"?
И насчет своего производства. Прежде чем писать, сначала поинтересуйся сколько, например, танков в месяц делает россия и сколько мы?
Или орудия 155 мм? Ни одного.
А россия легко делает свои 152 мм гаубицы да еще новой модификации.
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23.08.2024 19:30 Відповісти
Кацап, ты рогами люстры задеваешь когда ходишь
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23.08.2024 21:29 Відповісти
Станиславский , буду краток - "Я вАм не верю !" ( "...ему достаточно нейтрального буфера без НАТО и ракет у своих границ..." - эта фраза откровенное "палево" )
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24.08.2024 01:59 Відповісти
Короче, Моди - засланный индийский казачек!
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23.08.2024 16:16 Відповісти
чОк.

Пишіть краще українською. Вона простіша і набагато милозвучніша.
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23.08.2024 18:57 Відповісти
невже оголосить вiйну *********
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23.08.2024 16:17 Відповісти
Війна рупії з рублем
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23.08.2024 16:52 Відповісти
Тобто, маємо сподіватись, що завдяки зусиллям гиндиків настане мир, росія піде геть, а ми отримаємо назад усе втрачене?
Як?
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23.08.2024 16:18 Відповісти
Старенький котендра Леопольді...
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23.08.2024 16:23 Відповісти
Президент Індії Наре́ндра Дамодарда́с Мо́ди (англ. Narendra Damodardas Modi), керівник найбільшої в світі країни - імпортера підсанкційної нафти з РФ, наспіх давав поради українському уряду, щодо врегулювання "конфлікту між двома державами", кваплячись покинути країну, яку її улюблений експортер нафти обіцяв спопелити до дня Незалежності. Від чого було так радісно зеленським дурникам - це до спеціалістів з психіатрії.
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23.08.2024 16:27 Відповісти
Привіз вісточку від Пуйла до Зейла. Назад повезе вісточку від Зейла до Пуйла.
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23.08.2024 16:34 Відповісти
Індія-це найбільший спонсор геноциду українського народу,який ще активний внесок планують зробити?Збільшити закупівлю нафти в московії?
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23.08.2024 16:36 Відповісти
индия пиз..т много и нефти рашисткой дешево и много купует.
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23.08.2024 16:44 Відповісти
Може цьому Моді краще з Пакістаном сісти за стіл переговорів і вирішувати всі проблеми дипломатичним шляхом??
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23.08.2024 16:47 Відповісти
Цей моді дуже на мудака схожий.
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23.08.2024 16:50 Відповісти
Табачник ти?

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23.08.2024 16:53 Відповісти
Чому шмаркля з таким лицем наче всрався. Ермак кокосик забрав
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23.08.2024 17:12 Відповісти
робить вигляд, що намагається второпати англійську мову
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23.08.2024 17:31 Відповісти
как ти пастарел
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23.08.2024 20:31 Відповісти
Мир для нього це капітуляція України на умовах *****. Тобто він натякає на те, що збільшить закупівлі кацапської нафти? Ну щоб русня могла більше зброї зробити і швидше перемогти?
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23.08.2024 16:59 Відповісти
Моді, якщо ти за дипломатію - попробуй перестати у ***** купувати нафту.
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23.08.2024 17:11 Відповісти
Желательно внесок дальнобойными ракетами и снарядами. Если не етот внесок то остальное можно все в попу засунуть етому миротворцу
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23.08.2024 17:33 Відповісти
Подарим Индии новые территории и назовем Курско-индийские северные провинции Индии. Думаю пару миллионов человек с удовольствим переедут сюда с Индии.
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23.08.2024 17:49 Відповісти
Муді принесе нам Мир в Україну, тільки передаст умови від самог всевишнього, о великий Бонені Небуа наш Муді, щоб ми без них робили в Україні-ж ні коли не було Миру і вони нам-туземцям його дадуть , помолимося за тих хто має червону кнопку щоб у них з головою все було добре, - амінь.
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23.08.2024 18:11 Відповісти
Мабуть, яловичини об"ївся.
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23.08.2024 18:18 Відповісти
Із всього того шо сказав Моді,.. зрозумів одне - це проста гра слів.)))
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23.08.2024 19:05 Відповісти
Фінансуя рашку.
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23.08.2024 19:27 Відповісти
Коли ти Моді відвідував Путлера, він вдарив по Охматдиту.
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23.08.2024 20:28 Відповісти
Звичайний продажний політик. Йому насрати шо на росіян шо на українців. Та й індуси йому до сраки теж. Його цікавлять гроші.
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23.08.2024 20:46 Відповісти
Індія підтримує терористів фінансово, може йти в пізду
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23.08.2024 22:26 Відповісти
ТАК ЩО ЗА ВНЕСОК !?)
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23.08.2024 23:53 Відповісти
... купляючи 2 мільйони бареля нафти у кацапів щодня, що більше навіть ніж китай.
Дволикі *****🤮
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24.08.2024 02:05 Відповісти
 
 