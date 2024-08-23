Індія готова зробити свій активний внесок для досягнення миру в Україні, - Моді

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що держава виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, водночас із повагою до суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Моді, щодо війни Індія виконувала подвійну роль. Перша - гуманітарна допомога, друга полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни".

"Ми з повною впевненістю трималися подалі від війни, але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними, і в нас була сторона від найпершого дня. Нашою стороною був мир. Тому, приїхавши на землю України, я приїхав із посланням миру", - наголосив індійський прем'єр.

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Прем'єр додав, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України й "це має для нас першорядне значення".

Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з президентом Путіним, я сказав йому, дивлячись йому в очі перед пресою, що це не ера війни. І минулого місяця, коли я знову відвідував Росію, щоб зустрітися з президентом Путіним, я чітко сказав йому, що проблеми не можна вирішити на полі бою. Єдиний спосіб розв'язати проблеми - це діалог і дипломатія. І не втрачаючи жодної хвилини, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", - зазначив Моді.

За його словами, Індія готова "зробити свій проактивний внесок" у мирне врегулювання війни РФ проти України.

"Пане президенте, я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності. Тому я хотів би, щоб ми всі працювали над якнайшвидшим відновленням миру, і Індія буде готова зробити свій проактивний внесок у досягнення цієї мети", - додав прем'єр Індії.

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