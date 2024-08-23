Индия готова внести свой активный вклад для достижения мира в Украине, - Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что государство выступает за достижение мира в Украине дипломатическим путем, одновременно с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Моди, в отношении войны Индия выполняла двойную роль. Первая - гуманитарная помощь, вторая заключается в том, чтобы "держаться подальше от войны".
"Мы с полной уверенностью держались подальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто равнодушными наблюдателями. Мы никогда не были нейтральными, и у нас была сторона с самого первого дня. Нашей стороной был мир. Поэтому, приехав на землю Украины, я приехал с посланием мира", - подчеркнул индийский премьер.
Премьер добавил, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и "это имеет для нас первостепенное значение".
Два года назад в Самарканде, когда я встречался с президентом Путиным, я сказал ему, глядя ему в глаза перед прессой, что это не эра войны. И в прошлом месяце, когда я снова посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным, я четко сказал ему, что проблемы нельзя решить на поле боя. Единственный способ решить проблемы - это диалог и дипломатия. И не теряя ни одной минуты, мы должны двигаться в этом направлении. Обе стороны должны сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - отметил Моди.
По его словам, Индия готова "сделать свой проактивный вклад" в мирное урегулирование войны РФ против Украины.
"Господин президент, я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова сделать свой проактивный вклад в достижение этой цели", - добавил премьер Индии.
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Мыло "махарани" !!!!
Этот аромат я запомнил на всю жызнь!
Вирішувати можуть партнери, конкуренти, а не мирна людина і ортодоксальний терорист...
А, може, він ****** вже сидів за столом? То що там ***** сказало на тираду "Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, і це має першорядне значення"?
вибачте за східні загадки
Обратите внимание, готов не для усмирения агрессора, а для установления мира,
который ой как нужен пуйлу, чтобы провести мобилизацию, произвести новую и отремонтировать поврежденную технику, получить новые партии снарядов и ракет их Северной Корееи плюс своего производства, перегруппироваться, провести разведку и опять ударить с двойной силой.
Второе. Какие снаряды со всего мира?
Их сейчас катастрофически не хватает!!! И где тот твой "весь" мир?
Одна только Сев. Корея за одну партию отгрузила 1 000 000 снарядов, а весь блок НАТО еле-еле 300 000.
Чешские снаряды. Ведь до сих пор не оплачены все снаряды!!! А ведь сколько времени прошло!
Президент Чехии поэтому вынужден оплачивать их поставку из замороженных российских активов?
И где твой "весь мир"?
И насчет своего производства. Прежде чем писать, сначала поинтересуйся сколько, например, танков в месяц делает россия и сколько мы?
Или орудия 155 мм? Ни одного.
А россия легко делает свои 152 мм гаубицы да еще новой модификации.
Пишіть краще українською. Вона простіша і набагато милозвучніша.
Як?
Дволикі *****🤮