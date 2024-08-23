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Индия готова внести свой активный вклад для достижения мира в Украине, - Моди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді про внесок в мир для України

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что государство выступает за достижение мира в Украине дипломатическим путем, одновременно с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Моди, в отношении войны Индия выполняла двойную роль. Первая - гуманитарная помощь, вторая заключается в том, чтобы "держаться подальше от войны".

"Мы с полной уверенностью держались подальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто равнодушными наблюдателями. Мы никогда не были нейтральными, и у нас была сторона с самого первого дня. Нашей стороной был мир. Поэтому, приехав на землю Украины, я приехал с посланием мира", - подчеркнул индийский премьер.

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Премьер добавил, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и "это имеет для нас первостепенное значение".

Два года назад в Самарканде, когда я встречался с президентом Путиным, я сказал ему, глядя ему в глаза перед прессой, что это не эра войны. И в прошлом месяце, когда я снова посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным, я четко сказал ему, что проблемы нельзя решить на поле боя. Единственный способ решить проблемы - это диалог и дипломатия. И не теряя ни одной минуты, мы должны двигаться в этом направлении. Обе стороны должны сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - отметил Моди.

По его словам, Индия готова "сделать свой проактивный вклад" в мирное урегулирование войны РФ против Украины.

"Господин президент, я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова сделать свой проактивный вклад в достижение этой цели", - добавил премьер Индии.

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Автор: 

Индия (402) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+18
Як прем*єр Індії він вже зробив внесок у військову копілку пуйла на мільярди доларів/рупій. Блть, черговий "голубок миру" прилетів!
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23.08.2024 16:03
+14
Президент Індії Наре́ндра Дамодарда́с Мо́ди (англ. Narendra Damodardas Modi), керівник найбільшої в світі країни - імпортера підсанкційної нафти з РФ, наспіх давав поради українському уряду, щодо врегулювання "конфлікту між двома державами", кваплячись покинути країну, яку її улюблений експортер нафти обіцяв спопелити до дня Незалежності. Від чого було так радісно зеленським дурникам - це до спеціалістів з психіатрії.
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23.08.2024 16:27
+12
Короче, Моди - засланный индийский казачек!
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23.08.2024 16:16
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а іменно передать 5 мешков ріса і 2 мешка чая
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23.08.2024 16:01 Ответить
модя відвідав дідівське село - Україну батьківщину індо-європейців

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23.08.2024 17:30 Ответить
Як прем*єр Індії він вже зробив внесок у військову копілку пуйла на мільярди доларів/рупій. Блть, черговий "голубок миру" прилетів!
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23.08.2024 16:03 Ответить
А Европа не сделала?
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24.08.2024 07:05 Ответить
Якій внесок? Бананів та мила "Махарані" не треба. Техніку та озброєння з ************ давай.
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23.08.2024 16:06 Ответить
О-о-о-о-ооо!!!!!!!!!!!!!!!!
Мыло "махарани" !!!!
Этот аромат я запомнил на всю жызнь!
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23.08.2024 19:33 Ответить
Дійсно. той сморід неможливо забуьи, наче хтось насрав на слона нечистоплотно.
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23.08.2024 19:53 Ответить
Подозрительный мужичок 👀
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23.08.2024 16:07 Ответить
Слизький
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23.08.2024 16:48 Ответить
Обідва.
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23.08.2024 19:25 Ответить
А шо у волгоградській колонії не сіли разом і не вирішили ?
Вирішувати можуть партнери, конкуренти, а не мирна людина і ортодоксальний терорист...
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23.08.2024 16:10 Ответить
"Єдиний спосіб вирішити проблеми - це діалог і дипломатія. ... Обидві сторони повинні сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи" - сів би спочатку він за стіл, і сказав, в яких параметрах слід домовлятись.
А, може, він ****** вже сидів за столом? То що там ***** сказало на тираду "Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, і це має першорядне значення"?
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23.08.2024 16:14 Ответить
Проскочив слушок - що Моді привіз нашому "Блазню" від Путіна щось на зразок "ультиматуму" Але текст був написаний ще до того як ЗСУ розвернули наступальну операцію в Курській області І те що там було написано - стало несуттєвим - з-за змін обстановки на фронті
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23.08.2024 16:21 Ответить
пане Яре, що може бути суттєвого від одного НЕсуттєвого до іншого НЕсуттєвого

вибачте за східні загадки
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23.08.2024 18:18 Ответить
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23.08.2024 18:21 Ответить
нехай з Пакістаном сяде за стіл і розпочне "діалог і дипломатію і разом шукати шляхи виходу з кризи", лицемір мудаковатий.
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23.08.2024 23:14 Ответить
Идет третий год активной войны, а он всего лишь только готов!
Обратите внимание, готов не для усмирения агрессора, а для установления мира,
который ой как нужен пуйлу, чтобы провести мобилизацию, произвести новую и отремонтировать поврежденную технику, получить новые партии снарядов и ракет их Северной Корееи плюс своего производства, перегруппироваться, провести разведку и опять ударить с двойной силой.
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23.08.2024 16:15 Ответить
Із зеленими при владі буде класти асфальти і готуватися до шашликів.
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23.08.2024 18:25 Ответить
Не сравнивай совершенно разные человеческие ресурсы.
Второе. Какие снаряды со всего мира?
Их сейчас катастрофически не хватает!!! И где тот твой "весь" мир?
Одна только Сев. Корея за одну партию отгрузила 1 000 000 снарядов, а весь блок НАТО еле-еле 300 000.
Чешские снаряды. Ведь до сих пор не оплачены все снаряды!!! А ведь сколько времени прошло!
Президент Чехии поэтому вынужден оплачивать их поставку из замороженных российских активов?
И где твой "весь мир"?
И насчет своего производства. Прежде чем писать, сначала поинтересуйся сколько, например, танков в месяц делает россия и сколько мы?
Или орудия 155 мм? Ни одного.
А россия легко делает свои 152 мм гаубицы да еще новой модификации.
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23.08.2024 19:30 Ответить
Кацап, ты рогами люстры задеваешь когда ходишь
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23.08.2024 21:29 Ответить
Станиславский , буду краток - "Я вАм не верю !" ( "...ему достаточно нейтрального буфера без НАТО и ракет у своих границ..." - эта фраза откровенное "палево" )
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24.08.2024 01:59 Ответить
Короче, Моди - засланный индийский казачек!
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23.08.2024 16:16 Ответить
чОк.

Пишіть краще українською. Вона простіша і набагато милозвучніша.
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23.08.2024 18:57 Ответить
невже оголосить вiйну *********
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23.08.2024 16:17 Ответить
Війна рупії з рублем
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23.08.2024 16:52 Ответить
Тобто, маємо сподіватись, що завдяки зусиллям гиндиків настане мир, росія піде геть, а ми отримаємо назад усе втрачене?
Як?
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23.08.2024 16:18 Ответить
Старенький котендра Леопольді...
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23.08.2024 16:23 Ответить
Президент Індії Наре́ндра Дамодарда́с Мо́ди (англ. Narendra Damodardas Modi), керівник найбільшої в світі країни - імпортера підсанкційної нафти з РФ, наспіх давав поради українському уряду, щодо врегулювання "конфлікту між двома державами", кваплячись покинути країну, яку її улюблений експортер нафти обіцяв спопелити до дня Незалежності. Від чого було так радісно зеленським дурникам - це до спеціалістів з психіатрії.
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23.08.2024 16:27 Ответить
Привіз вісточку від Пуйла до Зейла. Назад повезе вісточку від Зейла до Пуйла.
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23.08.2024 16:34 Ответить
Індія-це найбільший спонсор геноциду українського народу,який ще активний внесок планують зробити?Збільшити закупівлю нафти в московії?
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23.08.2024 16:36 Ответить
индия пиз..т много и нефти рашисткой дешево и много купует.
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23.08.2024 16:44 Ответить
Може цьому Моді краще з Пакістаном сісти за стіл переговорів і вирішувати всі проблеми дипломатичним шляхом??
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23.08.2024 16:47 Ответить
Цей моді дуже на мудака схожий.
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23.08.2024 16:50 Ответить
Табачник ти?

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23.08.2024 16:53 Ответить
Чому шмаркля з таким лицем наче всрався. Ермак кокосик забрав
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23.08.2024 17:12 Ответить
робить вигляд, що намагається второпати англійську мову
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23.08.2024 17:31 Ответить
как ти пастарел
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23.08.2024 20:31 Ответить
Мир для нього це капітуляція України на умовах *****. Тобто він натякає на те, що збільшить закупівлі кацапської нафти? Ну щоб русня могла більше зброї зробити і швидше перемогти?
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23.08.2024 16:59 Ответить
Моді, якщо ти за дипломатію - попробуй перестати у ***** купувати нафту.
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23.08.2024 17:11 Ответить
Желательно внесок дальнобойными ракетами и снарядами. Если не етот внесок то остальное можно все в попу засунуть етому миротворцу
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23.08.2024 17:33 Ответить
Подарим Индии новые территории и назовем Курско-индийские северные провинции Индии. Думаю пару миллионов человек с удовольствим переедут сюда с Индии.
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23.08.2024 17:49 Ответить
Муді принесе нам Мир в Україну, тільки передаст умови від самог всевишнього, о великий Бонені Небуа наш Муді, щоб ми без них робили в Україні-ж ні коли не було Миру і вони нам-туземцям його дадуть , помолимося за тих хто має червону кнопку щоб у них з головою все було добре, - амінь.
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23.08.2024 18:11 Ответить
Мабуть, яловичини об"ївся.
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23.08.2024 18:18 Ответить
Із всього того шо сказав Моді,.. зрозумів одне - це проста гра слів.)))
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23.08.2024 19:05 Ответить
Фінансуя рашку.
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23.08.2024 19:27 Ответить
Коли ти Моді відвідував Путлера, він вдарив по Охматдиту.
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23.08.2024 20:28 Ответить
Звичайний продажний політик. Йому насрати шо на росіян шо на українців. Та й індуси йому до сраки теж. Його цікавлять гроші.
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23.08.2024 20:46 Ответить
Індія підтримує терористів фінансово, може йти в пізду
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23.08.2024 22:26 Ответить
ТАК ЩО ЗА ВНЕСОК !?)
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23.08.2024 23:53 Ответить
... купляючи 2 мільйони бареля нафти у кацапів щодня, що більше навіть ніж китай.
Дволикі *****🤮
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24.08.2024 02:05 Ответить
 
 