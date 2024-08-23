Индия готова внести свой активный вклад для достижения мира в Украине, - Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что государство выступает за достижение мира в Украине дипломатическим путем, одновременно с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Моди, в отношении войны Индия выполняла двойную роль. Первая - гуманитарная помощь, вторая заключается в том, чтобы "держаться подальше от войны".

"Мы с полной уверенностью держались подальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто равнодушными наблюдателями. Мы никогда не были нейтральными, и у нас была сторона с самого первого дня. Нашей стороной был мир. Поэтому, приехав на землю Украины, я приехал с посланием мира", - подчеркнул индийский премьер.

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Премьер добавил, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и "это имеет для нас первостепенное значение".

Два года назад в Самарканде, когда я встречался с президентом Путиным, я сказал ему, глядя ему в глаза перед прессой, что это не эра войны. И в прошлом месяце, когда я снова посещал Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным, я четко сказал ему, что проблемы нельзя решить на поле боя. Единственный способ решить проблемы - это диалог и дипломатия. И не теряя ни одной минуты, мы должны двигаться в этом направлении. Обе стороны должны сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - отметил Моди.

По его словам, Индия готова "сделать свой проактивный вклад" в мирное урегулирование войны РФ против Украины.

"Господин президент, я приехал накануне вашего Дня Независимости. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все работали над скорейшим восстановлением мира, и Индия будет готова сделать свой проактивный вклад в достижение этой цели", - добавил премьер Индии.

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