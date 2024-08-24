Украина не видит Индию как посредника в переговорах с РФ, но считает визит Моди демонстрацией поддержки, - NYT
В Украине не рассматривают Индию как возможного посредника в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Однако визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев 23 августа воспринимают как демонстрацию поддержки.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что приезд Моди в Киев - это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.
NYT также отмечает, что в украинскую столицу нечасто приезжают главы государств с нейтральной позицией в войне.
Украинские чиновники, как отмечает издание, воспринимают визит Моди в Украину как демонстрацию дипломатической поддержки Украины и потенциально положительный знак для продвижения переговоров о прекращении войны.
Журналисты пишут, что Индия тщательно строит международные отношения и с Россией, и с Украиной. Она до сих пор остается важным торговым партнером РФ, но в июне направила своего представителя на саммит мира в Швейцарии. Однако итоговое коммюнике саммита Индия все же не подписала.
Официальные лица Индии заняли позицию, что их страна не будет поддерживать переговоры, в которых не участвуют две враждующие стороны.
NYT отмечает, что Индия считается заинтересованной в прекращении российско-украинской войны, поскольку не хочет дальнейшей изоляции РФ, которая может сблизить Россию с Китаем - главным соперником Индии в Азии.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 23 августа, что между двумя лидерами была "очень прямая дискуссия". Индия, по его словам, передала предложение помочь в переговорах.
"Мы готовы сделать все возможное, потому что считаем, что продолжение этого конфликта является ужасным, очевидно, для самой Украины, но и для мира также", - цитирует издание главу МИД Индии.
Издание добавляет, что интересы Украины заключаются в том, чтобы получить дипломатическую поддержку своих переговорных позиций со стороны как можно более широкой международной коалиции.
Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.
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перші люди з'явилися в африці. в той час в європі були лше дикі звірі - і що?
Як мінімум, найбільша за населенням країна світу. Через років 20-30 буде найбільша економіка світу.
Так, тарабаняться як кролики)
весь, с..ка, скам в телефоні і в лаптопі - з Індії !!
У мене чомусь в телефоні взагалі ніякого скаму немає. Може, не в індійцях проблема?
Успіхів вам.
Взагалі, все що я хотів сказати, - що з такими країнами, як Індія, нам доведеться рахуватися рано чи пізно. Самі українці світ не врятують, навіть разом зі США, Японією та Європою. В США це зрозуміли, і активно намгаються використовувати Індію в протистоянні з Китаєм, лише дехто з українців живе у світі рожевих поні, які какають фіалками.
якість програмістів-індусів - це не жарт а сувора реальність
і вам - не хворіти
Моди просто привез письмо от пуйла.