Украина не видит Индию как посредника в переговорах с РФ, но считает визит Моди демонстрацией поддержки, - NYT

В Украине не рассматривают Индию как возможного посредника в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Однако визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев 23 августа воспринимают как демонстрацию поддержки.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что приезд Моди в Киев - это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

NYT также отмечает, что в украинскую столицу нечасто приезжают главы государств с нейтральной позицией в войне.

Украинские чиновники, как отмечает издание, воспринимают визит Моди в Украину как демонстрацию дипломатической поддержки Украины и потенциально положительный знак для продвижения переговоров о прекращении войны.

Журналисты пишут, что Индия тщательно строит международные отношения и с Россией, и с Украиной. Она до сих пор остается важным торговым партнером РФ, но в июне направила своего представителя на саммит мира в Швейцарии. Однако итоговое коммюнике саммита Индия все же не подписала.

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Официальные лица Индии заняли позицию, что их страна не будет поддерживать переговоры, в которых не участвуют две враждующие стороны.

NYT отмечает, что Индия считается заинтересованной в прекращении российско-украинской войны, поскольку не хочет дальнейшей изоляции РФ, которая может сблизить Россию с Китаем - главным соперником Индии в Азии.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 23 августа, что между двумя лидерами была "очень прямая дискуссия". Индия, по его словам, передала предложение помочь в переговорах.

"Мы готовы сделать все возможное, потому что считаем, что продолжение этого конфликта является ужасным, очевидно, для самой Украины, но и для мира также", - цитирует издание главу МИД Индии.

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Издание добавляет, что интересы Украины заключаются в том, чтобы получить дипломатическую поддержку своих переговорных позиций со стороны как можно более широкой международной коалиции.

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.

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