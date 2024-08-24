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Новости
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Украина не видит Индию как посредника в переговорах с РФ, но считает визит Моди демонстрацией поддержки, - NYT

Україна не бачить Індію як посередника в переговорах з РФ, але вважає візит Моді демонстрацією підтримки, - NYT

В Украине не рассматривают Индию как возможного посредника в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Однако визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев 23 августа воспринимают как демонстрацию поддержки.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что приезд Моди в Киев - это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

NYT также отмечает, что в украинскую столицу нечасто приезжают главы государств с нейтральной позицией в войне.

Украинские чиновники, как отмечает издание, воспринимают визит Моди в Украину как демонстрацию дипломатической поддержки Украины и потенциально положительный знак для продвижения переговоров о прекращении войны.

Журналисты пишут, что Индия тщательно строит международные отношения и с Россией, и с Украиной. Она до сих пор остается важным торговым партнером РФ, но в июне направила своего представителя на саммит мира в Швейцарии. Однако итоговое коммюнике саммита Индия все же не подписала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кирби о визите Моди в Украину: Если есть страна, готовая помочь прекратить войну, мы это приветствуем

Официальные лица Индии заняли позицию, что их страна не будет поддерживать переговоры, в которых не участвуют две враждующие стороны.

NYT отмечает, что Индия считается заинтересованной в прекращении российско-украинской войны, поскольку не хочет дальнейшей изоляции РФ, которая может сблизить Россию с Китаем - главным соперником Индии в Азии.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 23 августа, что между двумя лидерами была "очень прямая дискуссия". Индия, по его словам, передала предложение помочь в переговорах.

"Мы готовы сделать все возможное, потому что считаем, что продолжение этого конфликта является ужасным, очевидно, для самой Украины, но и для мира также", - цитирует издание главу МИД Индии.

Также читайте: Индия готова внести свой активный вклад для достижения мира в Украине, - Моди

Издание добавляет, что интересы Украины заключаются в том, чтобы получить дипломатическую поддержку своих переговорных позиций со стороны как можно более широкой международной коалиции.

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Моди договорились о встрече двусторонней группы по военно-техническому сотрудничеству

Автор: 

визит (3070) Индия (403) переговоры с Россией (945) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+7
Або не буде...
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24.08.2024 04:19
+2
Тобто ввічливо послали Моділо на х..))
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24.08.2024 01:26
+1
Індуси - засрана нація - нічого святого! за гроші рідну маму продадуть!! ну, але потуга...))
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24.08.2024 01:14
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Індуси - засрана нація - нічого святого! за гроші рідну маму продадуть!! ну, але потуга...))
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24.08.2024 01:14 Ответить
от тільки в них вже була держава яка-ніяка, а індо-європейці (наші предки) це жили стадно-племенним устоєм
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24.08.2024 01:45 Ответить
еволюція вона така
перші люди з'явилися в африці. в той час в європі були лше дикі звірі - і що?
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24.08.2024 08:37 Ответить
Не індуси, а індійці.
Як мінімум, найбільша за населенням країна світу. Через років 20-30 буде найбільша економіка світу.
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24.08.2024 03:52 Ответить
Або не буде...
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24.08.2024 04:19 Ответить
Буде,буде...)), буде дощ, а може не буде..
Так, тарабаняться як кролики)
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24.08.2024 06:00 Ответить
Колись бачив монету в 3 рупії, на ній вибита рука з трьома пальцями, а не "3" - дуже потужно!))
весь, с..ка, скам в телефоні і в лаптопі - з Індії !!
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24.08.2024 06:35 Ответить
"Потужні" висновки на підставі однієї монети.
У мене чомусь в телефоні взагалі ніякого скаму немає. Може, не в індійцях проблема?
Успіхів вам.
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24.08.2024 08:36 Ответить
Рівень письменності 2015 року становив 71,2 % дорослого населення - і це неабиякі успіхи - 20 років тому багата набагато гірше
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24.08.2024 08:40 Ответить
Я ніде і не казав про неабиякі успіхи. Але ІТ - сектор, наприклад, в десятки разів потужніший від українського. Ми любимо сміятися з жартів про індійських програмістів, і в цих жартах є досить багато правди. Але вклад українських ІТ-фахівців у світову економіку сміховинний порівняно з ними.

Взагалі, все що я хотів сказати, - що з такими країнами, як Індія, нам доведеться рахуватися рано чи пізно. Самі українці світ не врятують, навіть разом зі США, Японією та Європою. В США це зрозуміли, і активно намгаються використовувати Індію в протистоянні з Китаєм, лише дехто з українців живе у світі рожевих поні, які какають фіалками.
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24.08.2024 09:06 Ответить
вклад більший тому що їх значно більше
якість програмістів-індусів - це не жарт а сувора реальність
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24.08.2024 09:10 Ответить
Дякую
і вам - не хворіти
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24.08.2024 14:44 Ответить
Тобто ввічливо послали Моділо на х..))
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24.08.2024 01:26 Ответить
туди йому й дорога - нема чого привселюдно з пуйом обніматися
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24.08.2024 08:42 Ответить
Дерьмаку не вгодиш. Шось не чув, щоб індуси послуги пропонували. Якщо є кетайці то індусів там ніколи не буде. А це так просто, блажь. Хотів подивитись на дівную страну і на єйо дівних кєровніков.
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24.08.2024 02:02 Ответить
Україна бачить Індію в домовині в білих капцях.
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24.08.2024 07:03 Ответить
Херня якась. Поговорили ні про що. Яке йшло таке й здибало. Мудозвони. А пафосу то було, пафосу.
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24.08.2024 08:43 Ответить
А як союзник однієї зі сторін може бути посередником?
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24.08.2024 09:01 Ответить
Какая демонстрация поддержки?
Моди просто привез письмо от пуйла.
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24.08.2024 11:01 Ответить
Баклажани- брехлива ніція. Ніякої віри їм не п'є.
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24.08.2024 11:48 Ответить
 
 