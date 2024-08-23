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Кирби о визите Моди в Украину: Если есть страна, готовая помочь прекратить войну, мы это приветствуем

Кірбі про візит Моді до України: Якщо є країна, яка готова допомогти припинити війну, ми це вітаємо

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину 23 августа.

Соответствующее заявление Кирби сделал во время общения с прессой, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Американский чиновник также прокомментировал вероятность, что Индия поможет в попытке прекратить войну РФ против Украины.

По словам Кирби, если визит Моди в Киев и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может помочь положить конец конфликту, что согласуется с видением Зеленского относительно справедливого мира, тогда США "думают, что это будет полезно".

"Если есть страна, которая готова помочь в попытке прекратить войну в Украине, мы это приветствуем. Но, если вы хотите помочь, то надо вести разговоры с украинцами", - сказал чиновник Белого дома.

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Кирби также напомнил внешнеполитический принцип администрации действующего президента США "ничего об Украине без Украины".

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.

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Автор: 

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Дядя Кирби, ты дурак?
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23.08.2024 22:59 Ответить
Моді вже кордон перетнув? Зараз буде тривога.
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23.08.2024 23:14 Ответить
Кроме ВСУ эту войну с орками никто не закончит,как нужно.
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23.08.2024 23:56 Ответить
Індія є головним ворогом Китаю. Цікаво....
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23.08.2024 23:59 Ответить
Багато розмов про припинення війни, і жодної розмови про перемогу України.
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24.08.2024 09:34 Ответить
 
 