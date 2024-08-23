Кірбі про візит Моді до України: Якщо є країна, яка готова допомогти припинити війну, ми це вітаємо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував візит премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді до України 23 серпня.

Відповідну заяву Кірбі зробив під час спілкування з пресою, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Американський посадовець також прокоментував ймовірність, що Індія допоможе в спробі припинити війну РФ проти України.

За словами Кірбі, якщо візит Моді до Києва та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським може допомогти покласти край конфлікту, що узгоджується з баченням Зеленського щодо справедливого миру, тоді США "думають, що це буде корисно".

"Якщо є країна, яка готова допомогти в спробі припинити війну в Україні, ми це вітаємо. Але, якщо ви хочете допомогти, то треба вести розмови з українцями", - сказав посадовець Білого дому.

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Кірбі також нагадав зовнішньополітичний принцип адміністрації чинного президента США "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.

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