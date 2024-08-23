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Кірбі про візит Моді до України: Якщо є країна, яка готова допомогти припинити війну, ми це вітаємо

Кірбі про візит Моді до України: Якщо є країна, яка готова допомогти припинити війну, ми це вітаємо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував візит премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді до України 23 серпня. 

Відповідну заяву Кірбі зробив під час спілкування з пресою, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Американський посадовець також прокоментував ймовірність, що Індія допоможе в спробі припинити війну РФ проти України. 

За словами Кірбі, якщо візит Моді до Києва та зустріч із президентом України Володимиром Зеленським може допомогти покласти край конфлікту, що узгоджується з баченням Зеленського щодо справедливого миру, тоді США "думають, що це буде корисно".

"Якщо є країна, яка готова допомогти в спробі припинити війну в Україні, ми це вітаємо. Але, якщо ви хочете допомогти, то треба вести розмови з українцями", - сказав посадовець Білого дому.

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Кірбі також нагадав зовнішньополітичний принцип адміністрації чинного президента США "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. 

Читайте також: Індія готова зробити свій активний внесок для досягнення миру в Україні, - Моді

Автор: 

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Дядя Кирби, ты дурак?
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23.08.2024 22:59 Відповісти
Моді вже кордон перетнув? Зараз буде тривога.
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23.08.2024 23:14 Відповісти
Кроме ВСУ эту войну с орками никто не закончит,как нужно.
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23.08.2024 23:56 Відповісти
Індія є головним ворогом Китаю. Цікаво....
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23.08.2024 23:59 Відповісти
Багато розмов про припинення війни, і жодної розмови про перемогу України.
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24.08.2024 09:34 Відповісти
 
 