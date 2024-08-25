Оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне, погибла женщина

Утром российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона, есть погибшая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

В результате "прилета" жилой дом в Днепровском районе Херсона уничтожен. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

"Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшей", - добавил Прокудин.

Около 10 утра 25 августа российские войска атаковали с БпЛА Херсон. Под вражеский удар попали два человека.

"24-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения живота, спины и бедра. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. У 53-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, контузию, осколочные ранения туловища и ноги.

Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили в Херсонской ОГА.

За минувшие сутки враг нанес удары по 20 населенным пунктам Херсонщины.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и завод; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 26 частных домов. Также оккупанты повредили гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 9 получили ранения, из них - 1 ребенок", - рассказал Прокудин.

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