На Херсонщине из-за российских обстрелов за день двое погибших и шесть раненых

В течение воскресенья, 25 августа, в результате российских обстрелов на Херсонщине два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА и ее глава Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Утром Прокудин сообщил, что захватчики ударили по жилому дому в Днепровском районе Херсона. Из-под завалов уничтоженного здания достали тело погибшей женщины.

В 10:33 в Херсонской ОВА сообщили, что россияне атаковали с беспилотников Херсон. Двое мужчин (24 и 53 лет) получили ранения. Состояние младшего мужчины врачи оценивают как тяжелое.

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила, что около 16:00 под удар российского дрона в Днепровском районе города попала 68-летняя женщина. Ее доставила в больницу скорая.

В 17:20 Прокудин рассказал, что в Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в результате атаки погиб человек.

В 17:48 в Херсонской ОВА сообщили, что захватчики обстреляли Антоновку. Пострадал 21-летний парень.

"Врачи диагностировали у него взрывную и открытую черепно-мозговую травму, а также мозговую кому. Медики сражаются за жизнь пострадавшего", - говорится в сообщении.

Около 17:30 из-за удара российского дрона в Херсоне пострадал 44-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки.

Также из-за удара вражеского БпЛА в Садовом пострадал 51-летний мужчина. На момент атаки он находился во дворе собственного дома. Мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения головы.

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