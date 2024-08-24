РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10615 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
279 0

10 человек ранены за сутки в результате российских обстрелов Херсонщины

Обстріли Херсонщини

Оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Херсон и 13 населенных пунктов области, получили ранения десять человек.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Антоновка, Кизомыс, Садовое, Широкая Балка, Белозерка, Понятовка, Никольское, Берислав, Новорайск, Миловое, Гавриловка, Змиевка и город Херсон.

Российские военные попали в учреждение культуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26906) Херсонская область (4718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 