10 человек ранены за сутки в результате российских обстрелов Херсонщины
Оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Херсон и 13 населенных пунктов области, получили ранения десять человек.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Антоновка, Кизомыс, Садовое, Широкая Балка, Белозерка, Понятовка, Никольское, Берислав, Новорайск, Миловое, Гавриловка, Змиевка и город Херсон.
Российские военные попали в учреждение культуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль