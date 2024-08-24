10 человек ранены за сутки в результате российских обстрелов Херсонщины

Оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Херсон и 13 населенных пунктов области, получили ранения десять человек.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Антоновка, Кизомыс, Садовое, Широкая Балка, Белозерка, Понятовка, Никольское, Берислав, Новорайск, Миловое, Гавриловка, Змиевка и город Херсон.



Российские военные попали в учреждение культуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.



Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

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