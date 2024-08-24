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10 людей поранено за добу внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Обстріли Херсонщини

Окупанти протягом минулої доби обстрілювали Херсон та 13 населених пунктів області, зазнали поранень десять осіб.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Антонівка, Кізомис, Садове, Широка Балка, Білозерка, Понятівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Милове, Гаврилівка, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в заклад культури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 10 людей дістали поранення.

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Автор: 

обстріл (28228) Херсонська область (5705)


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