Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворог обстріляв приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад, магазин, об’єкт критичної інфраструктури, газопровід та сільгосптехніку у 10 населених пунктах Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Томариному, загинула 87-річна місцева жителька. Пошкоджень зазнали шість приватних будинків і трактор. По селу били і з артилерії, пошкоджено приватний будинок.

Артилерійським вогнем пошкоджено багатоквартирний будинок у Бериславі та приватний - у Комишанах.

Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на Милове, внаслідок чого пошкоджено магазин. Також дронами типу "FPV" противник бив по Велетенському, Антонівці й мікрорайону "Корабел" міста Херсон, на щастя, місцеві жителі не постраждали.

Приблизно о сьомій годині ранку 23 серпня під ворожим вогнем з артилерії перебували центральні квартали Херсону, вкотре пошкоджено старовинну будівлю навчального закладу. Також війська РФ вдарили по об’єкту критичної інфраструктури.

Зранку у Дніпровському районі на вулиці під прицільний ворожий удар із дрона потрапив 19-річний хлопець. Внаслідок вибуху він дістав вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

З артилерії противник обстріляв мікрорайон "Шуменський". Один зі снарядів влучив у верхній поверх багатоквартирного будинку, де у власній оселі отримала поранення 75-річна жінка, у неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна. Біля під’їзду під ворожий удар потрапив 39-річний чоловік, він отримав вибухову і черепно-мозкову травми, контузію та уламкове поранення живота. Загалом у мікрорайоні снарядами пошкоджено чотири багатоповерхові будинки.

По медичну допомогу звернулася 46-річна жінка, яка 21 серпня потрапила під російський обстріл у Дніпровському районі. Медики діагностували у неї контузію.

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