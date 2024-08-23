Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг обстрелял частные и многоэтажные дома, учебное заведение, магазин, объект критической инфраструктуры, газопровод и сельхозтехнику в 10 населенных пунктах Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Из реактивных систем залпового огня оккупанты ударили по Томарино, погибла 87-летняя местная жительница. Повреждения получили шесть частных домов и трактор. По селу били и из артиллерии, поврежден частный дом.

Артиллерийским огнем повреждены многоквартирный дом в Бериславе и частный - в Камышанах.

Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на Милово, в результате чего поврежден магазин. Также дронами типа "FPV" противник бил по Велетенскому, Антоновке и микрорайону "Корабел" города Херсон, к счастью, местные жители не пострадали.

Примерно в семь часов утра 23 августа под вражеским огнем из артиллерии находились центральные кварталы Херсона, в очередной раз повреждено старинное здание учебного заведения. Также войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры.

Утром в Днепровском районе на улице под прицельный вражеский удар с дрона попал 19-летний парень. В результате взрыва он получил взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Из артиллерии противник обстрелял микрорайон "Шуменский". Один из снарядов попал в верхний этаж многоквартирного дома, где в собственном доме получила ранения 75-летняя женщина, у нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение бедра. Возле подъезда под вражеский удар попал 39-летний мужчина, он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение живота. Всего в микрорайоне снарядами повреждены четыре многоэтажных дома.

За медицинской помощью обратилась 46-летняя женщина, которая 21 августа попала под российский обстрел в Днепровском районе. Медики диагностировали у нее контузию.

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