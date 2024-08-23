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Из оккупированной Новой Каховки враг вывез все медоборудование, врачей уже давно нет, - мэр Коваленко

каховка,нова

Чтобы получить медицинские услуги жителям Новой Каховки приходится ездить далеко за пределы города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

"Есть информация, что у врага якобы закончились бланки для паспортов, и теперь требования к их немедленной замене уже не такие строгие. Огромной проблемой остается медицинское обслуживание - в Новой Каховке почти нет врачей. Для получения даже незначительных медицинских услуг жителям приходится ездить далеко за пределы города, поскольку враг вывез все медицинское оборудование. В городе, где когда-то работало до 100 терапевтов, сейчас остался только один", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что за два года оккупации в Новой Каховке ни одна школа и ни одно дошкольное учреждение не работали.

"Оккупанты планировали открыть один класс на базе школы №10, но большинство родителей, которые остались, решили не отдавать туда своих детей, проявив здравый смысл. Те, кто остался в оккупации в силу различных обстоятельств, преимущественно выехали вглубь временно оккупированной территории, преимущественно в направлении Геническа, Арабатской Стрелки или районов Скадовска", - отметил Коваленко.

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Новая Каховка (154) оккупация (10112) Херсонская область (4713)


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Кулі дика орда займається своїм вічним промислом.
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23.08.2024 09:49 Ответить
- Куме! А чого кацапи постійно хваляться "богатейшими закромами необъятной матушки Рассии"? Вони ж нічого самі корисного робить не вміють!
- Зате грабувать і красти вміють добре!
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23.08.2024 09:53 Ответить
Як же так, "найбагатша країна світу" (за їхніми словами) грабує лікарню Н.Каховки, яка до речі, навіть не обласне місто. Чим же ви, кацапи, вихвалялись, що у вас все "более лучше", що тепер все вивезли все в свої усть-піздюйскі, де і такого не бачили зроду.
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23.08.2024 12:05 Ответить
так 1 в Балакле1 було в 22 . кращу л1карню в област1 розграбували
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23.08.2024 13:27 Ответить
 
 