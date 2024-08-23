Из оккупированной Новой Каховки враг вывез все медоборудование, врачей уже давно нет, - мэр Коваленко

Чтобы получить медицинские услуги жителям Новой Каховки приходится ездить далеко за пределы города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Еспресо" рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

"Есть информация, что у врага якобы закончились бланки для паспортов, и теперь требования к их немедленной замене уже не такие строгие. Огромной проблемой остается медицинское обслуживание - в Новой Каховке почти нет врачей. Для получения даже незначительных медицинских услуг жителям приходится ездить далеко за пределы города, поскольку враг вывез все медицинское оборудование. В городе, где когда-то работало до 100 терапевтов, сейчас остался только один", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что за два года оккупации в Новой Каховке ни одна школа и ни одно дошкольное учреждение не работали.

"Оккупанты планировали открыть один класс на базе школы №10, но большинство родителей, которые остались, решили не отдавать туда своих детей, проявив здравый смысл. Те, кто остался в оккупации в силу различных обстоятельств, преимущественно выехали вглубь временно оккупированной территории, преимущественно в направлении Геническа, Арабатской Стрелки или районов Скадовска", - отметил Коваленко.

Также смотрите: В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина "Единая Россия", - Центр нацсопротивления. ФОТО