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Новини
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З окупованої Нової Каховки ворог вивіз усе медобладнання, лікарів вже давно немає, - міський голова Коваленко

каховка,нова

Щоб отримати медичні послуги мешканцям Нової Каховки доводиться їздити далеко за межі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

"Є інформація, що у ворога нібито закінчилися бланки для паспортів, і тепер вимоги до їх негайної заміни вже не такі суворі. Величезною проблемою залишається медичне обслуговування – у Новій Каховці майже немає лікарів. Для отримання навіть незначних медичних послуг мешканцям доводиться їздити далеко за межі міста, оскільки ворог вивіз усе медичне обладнання. У місті, де колись працювало до 100 терапевтів, зараз залишився лише один", - наголосив Коваленко.

Він додав, що за два роки окупації в Новій Каховці жодна школа і жоден дошкільний заклад не працювали.

"Окупанти планували відкрити один клас на базі школи №10, але більшість батьків, які залишилися, вирішили не віддавати туди своїх дітей, проявивши здоровий глузд. Ті, хто залишився в окупації через різні обставини, переважно виїхали вглиб тимчасово окупованої території, переважно в напрямку Генічеська, Арабатської Стрілки або районів Скадовська", - зауважив Коваленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна "Єдина Росія", - Центр нацспротиву. ФОТО

Автор: 

Нова Каховка (180) окупація (6661) Херсонська область (5701)


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Кулі дика орда займається своїм вічним промислом.
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23.08.2024 09:49 Відповісти
- Куме! А чого кацапи постійно хваляться "богатейшими закромами необъятной матушки Рассии"? Вони ж нічого самі корисного робить не вміють!
- Зате грабувать і красти вміють добре!
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23.08.2024 09:53 Відповісти
Як же так, "найбагатша країна світу" (за їхніми словами) грабує лікарню Н.Каховки, яка до речі, навіть не обласне місто. Чим же ви, кацапи, вихвалялись, що у вас все "более лучше", що тепер все вивезли все в свої усть-піздюйскі, де і такого не бачили зроду.
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23.08.2024 12:05 Відповісти
так 1 в Балакле1 було в 22 . кращу л1карню в област1 розграбували
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23.08.2024 13:27 Відповісти
 
 