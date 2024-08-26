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Рашисты накрыли из артиллерии Томину Балку на Херсонщине: Повреждены жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты из артиллерии ударили по Томиной Балке на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 5:30, по меньшей мере четыре удара.

"В результате "прилетов" в селе повреждены три жилых дома. Там изуродованы стены, кровли и выбиты окна. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала", - говорится в сообщении.

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Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару
Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару
Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: Наслідки удару

Автор: 

обстрел (27129) Херсонская область (4764)


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"Вкрили" - якийсь невдалий переклад з кацапської.
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26.08.2024 20:42 Ответить
 
 