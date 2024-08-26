Рашисты накрыли из артиллерии Томину Балку на Херсонщине: Повреждены жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты из артиллерии ударили по Томиной Балке на Херсонщине.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен около 5:30, по меньшей мере четыре удара.
"В результате "прилетов" в селе повреждены три жилых дома. Там изуродованы стены, кровли и выбиты окна. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала", - говорится в сообщении.
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Joe Cocker #526135
показать весь комментарий26.08.2024 20:42 Ответить Мне нравится 0
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