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Новости Война
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В Золотой Балке на Херсонщине оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль: есть раненый

Окупанти обстріляли з дрона Золоту Балку на Херсонщині

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль в Золотой Балке, что на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского удара мужчина 1963 года рождения получил взрывную травму, контузию и легкое осколочное ранение руки.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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беспилотник (3546) обстрел (26951) Херсонская область (4724)


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