Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: рашисти вбили одну людину, ще 10 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби країна-агресор атакувала мирне населення деокупованих громад Бериславського та Херсонського районів із артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Російська армія здійснила авіаудари 10 керованими бомбами по населених пунктах Дар’ївської, Херсонської міської та Тягинської громад. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Російські військові скинули вибухівку з БпЛА на Золоту Балку. В результаті удару постраждав 61-річний чоловік, у нього мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкові поранення різних частин тіла. Також пошкоджено цивільний автомобіль.

Російські військові вдарили дронами типу "FPV" по Дніпровському та Кізомису. Пошкоджено приватний будинок, місцеві жителі не постраждали.

Артилерійським вогнем пошкоджено господарську споруду в Дудчанах, шість приватних будинків у Станіславі, Білозерці й Томиній Балці, багатоквартирний – у Інженерному.

У Дудчанах противник скинув вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, а в Широкій Балці – на приватний будинок.

У Гаврилівці окупанти вдарили дроном по будівлі навчального закладу, що спричинило значні пошкодження.

Обстріли Херсону

Армія РФ систематично обстрілювала Херсон. Окупаційні війська гатили з артилерії й атакували з дронів усі райони міста.

На світанку противник відкрив артилерійський вогонь по центральному кварталу, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.

Під російський удар із артилерії у Корабельному районі потрапила бригада екстреної медичної допомоги, яка прямувала на виклик. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Медики, на щастя, не постраждали. Також снарядами пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, два приватні та стільки ж багатоповерхових будинків.

У Дніпровському районі Херсона поблизу Антонівки російські військові скинули боєприпас із БпЛА на цивільний автомобіль, у якому перебувало подружжя. Внаслідок удару 59-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та травматичне поранення руки. 67-річний чоловік дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також численні поранення різних частин тіла. На жаль, через кілька годин він помер у лікарні, травми виявилися несумісні з життям.

Дронові атаки району не припинялися, внаслідок чого постраждали 52-річна жінка та 45-річний чоловік. Люди дістали вибухові травми й уламкові поранення різних частин тіла.

Також внаслідок скидання вибухівки з дрона було пошкоджено службовий автомобіль поліції та поранено 35-річного поліцейського. Правоохоронець дістав мінно-вибухову травму, контузію та травму руки.

Із дрона росіяни скинули вибухівку і на територію біля лікарні, що призвело до пожежі сухостою.

Вдень по району окупанти завдали удару із артилерії, пошкоджень зазнали адмінбудівля, два навчальні заклади, гуртожиток, газопровід, два багатоквартирні будинки та службовий автомобіль поліції. На вулиці отримали поранення 61-річний чоловік та троє жінок віком 46, 62 та 64 років. У всіх вибухові травми, контузії й уламкові поранення.

Нічні атаки ворога

Вночі ворог скинув боєприпас із безпілотника на приватний будинок у Антонівці, де постраждали 57-річний чоловік та 76-річна жінка. Люди отримали мінно-вибухові травми й уламкові поранення. Також у селищі пошкоджено два приватні будинки.

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