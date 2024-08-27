7 людей постраждали внаслідок обстрілів Херсону та околиць міста, зокрема 3 медиків, які їхали на допомогу пораненим
Внаслідок обстрілів армії РФ у Херсоні постраждало 7 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Так за його словами, внаслідок атаки ворожого дрона у Дніпровському районі постраждала 23-річна дівчина.
Вона сама звернулась по медичну допомогу. У потерпілої мінно-вибухова травма та гостра реакція на стрес.
Згодом з Кіндійки до однієї з херсонських лікарень доправили двох постраждалих.
"У чоловіків 39 та 65 років мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Отримали вони ушкодження внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона", - уточнив Мрочко.
Пізніше у Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік.
Після цього бригада швидкої, яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл.
Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників. У них вибухова травма та контузія. Пошкоджене авто.
Крім того, із селища Текстильного до однієї з лікарень Херсону доставили 35-річного чоловіка з вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями ніг.
Отримав їх постраждалий внаслідок підриву у руках гранати невідомого походження.
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