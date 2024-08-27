Росіяни вдарили по храму на Донеччині й атакували рятувальників, які приїхали гасити пожежу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Новоекономічному в Донецькій області ворог знищив культову споруду - місцевий храм.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знищив культову споруду. Російські окупанти продовжують демонструвати свій цинізм та варварство. Ввечері 26 серпня ворог завдав удару по селищу Новоекономічне Покровського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа місцевого храму", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рятувальники, які прибули на місце події, з ризиком для власного життя намагалися ліквідувати пожежу, але були змушені призупинити роботи через повторні обстріли місця подій.

У ДСНС повідомили, що рятувальникам лише зранку вдалося повернутися на місце обстрілу та повністю ліквідувати пожежу на площі 350 кв. м.

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