Россияне ударили по храму в Донецкой области и атаковали спасателей, приехавших тушить пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Новоэкономическом в Донецкой области враг уничтожил культовое сооружение - местный храм.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Враг уничтожил культовое сооружение. Российские оккупанты продолжают демонстрировать свой цинизм и варварство. Вечером 26 августа враг нанес удар по поселку Новоэкономическое Покровского района. В результате обстрела возник пожар местного храма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели, прибывшие на место происшествия, с риском для собственной жизни пытались ликвидировать пожар, но были вынуждены приостановить работы из-за повторных обстрелов места событий.

В ГСЧС сообщили, что спасателям только утром удалось вернуться на место обстрела и полностью ликвидировать пожар на площади 350 кв. м.

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