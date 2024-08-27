В еще двух громадах Донбасса усилен комендантский час, - ОВА
На территории двух громад Донецкой области вводят усиленный комендантский час.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громады ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской громады - с 17:00 до 9:00", - говорится в сообщении.
Распоряжение вступает в силу сегодня.
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Ігор Климчук #581263
показать весь комментарий27.08.2024 17:33 Ответить Мне нравится 0
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