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В еще двух громадах Донбасса усилен комендантский час, - ОВА

У двох громадах Донеччини посилили комендантську годину

На территории двух громад Донецкой области вводят усиленный комендантский час.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громады ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской громады - с 17:00 до 9:00", - говорится в сообщении.

Распоряжение вступает в силу сегодня.

Читайте: Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке в Донецкой области

Автор: 

комендантский час (166) Донецкая область (9557)


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27.08.2024 17:33 Ответить
 
 