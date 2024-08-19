Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке на Донетчине

Усилен комендантский час в поселке Кураховка и городе Горняк на Донетчине.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской громады. Отныне ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00", - сообщил чиновник.

Он напомнил, что такие же ограничения уже действуют в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.

Глава ОВА в очередной раз призвал всех жителей Донетчины, особенно тех, кто живет рядом с линией фронта, эвакуироваться.

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Напоминаем, с 12 августа в Донецкой области начали действовать новые правила комендантского часа, в частности, в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00. Такая продолжительность комендантского часа установлена в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.