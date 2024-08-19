Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику на Донеччині

Посилено комендантську годину в селищі Курахівка та місті Гірник у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику Курахівської громади.Відтепер обмеження на пересування там діятимуть з 15:00 до 11:00", – повідомив чиновник.

Він нагадав, що такі ж обмеження вже діють у Мирнограді, Селидовому та Новогродівці.

Голова ОВА вкотре закликав всіх жителів Донбасу, особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, евакуюватися.

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Нагадуємо, з 12 серпня на Донеччині почали діяти нові правила комендантської години, зокрема, у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше ніж на 10 кілометрів, – з 17:00 до 09:00. Така тривалість комендантської години встановлена у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.