У ще двох громадах Донеччини посилено комендантську годину, - ОВА
На території двох громад Донеччині запроваджують посилену комендантську годину.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00" ,- йдеться в повідомленні.
Розпорядження набуває чинності сьогодні.
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Ігор Климчук #581263
показати весь коментар27.08.2024 17:33 Відповісти Мені подобається 0
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