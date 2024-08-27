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У ще двох громадах Донеччини посилено комендантську годину, - ОВА

У двох громадах Донеччини посилили комендантську годину

На території двох громад Донеччині запроваджують посилену комендантську годину.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00" ,- йдеться в повідомленні.

Розпорядження набуває чинності сьогодні.

Читайте: Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику на Донеччині

Автор: 

комендантська година (264) Донецька область (8368)


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27.08.2024 17:33 Відповісти
 
 