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Рашисты третий раз за неделю прицельно обстреляли эвакуационную группу "ФЕНІКС"

фенікс

Российские захватчики атаковали эвакуационную группу в Покровском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.

"Эвакуационная группа попала под удар вражеского FPV-дрона, когда направлялась к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района. Поврежден бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.

Двое спасателей и полицейский, которые находились в автомобиле, не пострадали.

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эвакуация (2067) Донецкая область (9557) ГСЧС (4953)


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Висновок - хтось наводить саме на цю групу, тож варто шукати цю паскуду серед тих хто має інформацію про плани евакуації, час, маршрут й т.п.!!!
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27.08.2024 12:19 Ответить
 
 