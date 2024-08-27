Рашисты третий раз за неделю прицельно обстреляли эвакуационную группу "ФЕНІКС"
Российские захватчики атаковали эвакуационную группу в Покровском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.
"Эвакуационная группа попала под удар вражеского FPV-дрона, когда направлялась к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района. Поврежден бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.
Двое спасателей и полицейский, которые находились в автомобиле, не пострадали.
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Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий27.08.2024 12:19 Ответить Мне нравится 1
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