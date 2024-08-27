Сутки на Донетчине: под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Враг за минувшие сутки обстрелял города Константиновку, Мирноград, Покровск, поселки Новоэкономичное, Ямполь, села Малиновку, Миролюбовку, Щурово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово поврежден дом, в Успеновке - агропредприятие. Под огнем - Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.

На Покровск Россия сбросила авиабомбу "КАБ - 500" с модулем УМПК - поврежден промышленный объект и газопровод.

В Новоэкономичном обстрелами повреждена церковь, в Миролюбовке - частный дом.

Краматорский район

В Лиманской громаде разрушено 5 домов в Торском и 4 в Заречном. В Малиновке Николаевской громады поврежден дом.

"Константиновку войска РФ дважды накрывали из артиллерии. Первый удар был вчера днем - повреждены многоквартирный и частный дома, прачечная, хозяйственная постройка и два авто. Вторая атака произошла сегодня около 3:20 - ранен человек, повреждены три частных дома", - сообщили в полиции Донецкой области.

Щурово россияне атаковали из РСЗО "Смерч" - повредили три базы отдыха, пострадавших нет.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Обстреляны Сиверск, Серебрянка и Дроновка.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2888 человек, в том числе - 389 детей.

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