Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Ворог минулої доби обстріляв міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, селища Новоекономічне, Ямпіль, села Малинівка, Миролюбівка, Щурове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено будинок, в Успенівці — агропідприємство. Під вогнем Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

На Покровськ Росія скинула авіабомбу "КАБ - 500" з модулем УМПК – пошкоджено промисловий об’єкт та газогін.

У Новоекономічному обстрілами пошкоджено церкву, в Миролюбівці – приватний будинок.

Краматорський район

У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Торському і 4 в Зарічному. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено будинок.

"Костянтинівку війська РФ двічі накривали з артилерії. Перший удар відбувся вчора вдень - пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, пральню, господарчу споруду та два авто. Друга атака сталася сьогодні близько 3:20 – поранено людину, пошкоджено три приватних будинки", - повідомили у поліції Донеччини.

Щурове росіяни атакували з РСЗВ "Смерч" - пошкодили три бази відпочинку, постраждалих немає.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 господарчі споруди. Обстріляні Сіверськ, Серебрянка і Дронівка.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2888 людей, у тому числі 389 дітей.

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