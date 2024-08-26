Зону примусової евакуації дітей розширили на Донеччині

На Донеччині розширюють зону примусової евакуації сімей з дітьми.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, через погіршення безпекової ситуації регіональна комісії з питань ТЕБ і НС вирішила почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;

Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка".

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