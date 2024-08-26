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Новости Война
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Зону принудительной эвакуации детей расширили в Донецкой области

Евакуація з Покровська

В Донецкой области расширяют зону принудительной эвакуации семей с детьми.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, из-за ухудшения ситуации с безопасностью региональная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решила начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из таких населенных пунктов:

  • Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безымянное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Красное;
  • Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка".

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Автор: 

эвакуация (2066) Донецкая область (9535)


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и так по донбасу
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26.08.2024 18:02 Ответить
 
 