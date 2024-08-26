Сутки в Донецкой области: погибли трое жителей, еще четверо получили ранения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки под огнем находились 9 населенных пунктов: города Константиновка, Курахово, Славянск, Украинск, села Воздвиженка, Лозовое, Мемрик, Новый Комар, Шевченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин
Покровский район
В Украинской Селидовской громаде погиб человек. В Гродовской громаде повреждены дома. Обстреляны окрестности Кураховской и Марьинской громад.
Краматорский район
В Лиманской громаде ранен человек в Лозовом, уничтожено 3 дома в Торском.
Славянск войска РФ накрыли из РСЗО "Смерч" - ранили гражданское лицо, повредили три частных дома, коммунальное предприятие, автомобиль.
Константиновку враг обстрелял из артиллерии - травмированы двое мирных жителей, повреждены три многоквартирных дома, админздание, авто.
Бахмутский район
В Северном Торецкой громады ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 дом поврежден в Серебрянке.
В Лозовом в результате удара из "Смерчей" есть раненый.
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